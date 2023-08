Mondiaux d'athlétisme: la Néerlandaise Femke Bol sacrée sur 400 m haies

La Néerlandaise Femke Bol a assumé son statut de favorite pour devenir championne du monde du 400 m haies, jeudi à Budapest, cinq jours après sa lourde chute dans les ultimes mètres du relais 4x400 m mixte. Á 23 ans, Bol, vice-championne du monde 2022 et médaillée de bronze olympique 2021, s'offre son premier titre mondial, en l'absence de la reine du 400 m haies, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, qui a déserté l'épreuve au profit du 400 m en 2023. La Néerlandaise s'est imposée en 51 sec 70 devant l'Américaine Shamier Little (52''80) et la Jamaïcaine Rushell Clayton (52''81).

Femke Bol célèbre sa médaille d'or obtenue sur le 400 m aux Mondiaux de Budapest. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Par : RFI Suivre