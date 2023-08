US Open: le tirage au sort a eu lieu, les potentiels chocs à venir sont connus

Le tirage au sort des tableaux de l'US Open ont eu lieu ce jeudi 24 août, les potentiels chocs à venir sont désormais connus. Le Russe Daniil Medvedev, 3e mondial, a été placé dans la moitié de tableau du N.1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz qu'il pourrait donc affronter en demi-finale. Dans le bas du tableau, Novak Djokovic (2e) pourrait théoriquement retrouver en demies le Danois Holger Rune (4e). Des alléchants quarts de finale entre Alcaraz et Sinner, et Djokovic et Tsitsipas sont également possibles. Chez les femmes, la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale, a été placée dans la moitié de tableau de la N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek. Dans l'autre moitié du tableau, la N.2 mondiale et finaliste l'an dernier Aryna Sabalenka pourrait retrouver en demies Jessica Pegula (3e).

Carlos Alcaraz pourrait retrouver Daniil Medvedev en demi-finale de l'US Open. AP - Alastair Grant

Par : RFI Suivre