Mondial de basket: vieillissante, cadres absents... pourquoi l'Espagne fait-elle encore aussi peur?

L'Espagne est une grande nation du basket mondial, sans aucun doute possible. Pourtant, depuis quelques années, à chaque compétition, elle est décrite comme vieillissante, souffrante de la fin d'une génération dorée. Reste qu'avant son premier match dans le Mondial de basket samedi 26 août contre la Côte d'Ivoire, cette équipe fait toujours peur.

Publicité Lire la suite

Une génération dorée est passée, une équipe vieillissante est sélectionnée. Ces qualificatifs accompagnent bel et bien une Espagne championne d'Europe et du monde en titre qui va jouer son premier match du Mondial contre la Côte d'Ivoire (samedi 26 août, 15h30). Dans une compétition écartelée entre plusieurs pays du sud-est de l'Asie, les tenants du titre ne feront pas partie des grands favoris. Mais une des équipes à suivre de très près quand même.

« La raison ferait dire qu'ils ne sont pas du tout parmi les favoris, considère Frédéric Weis, ancien international français, aujourd'hui consultant pour beIN Sports, diffuseur de la compétition et où il commentera le Mondial. Quand tu vois l'équipe, que Ricky Rubio est absent, Lorenzo Brown aussi… C'est compliqué quand même. Sauf que ce sont des magiciens. »

Avec deux joueurs qui ont joué un rôle majeur dans le dernier sacre européen aux abonnés absents, et moyenne d'âge tirée vers le haut par Rudy Fernandez (38 ans), Victor Clavier (34 ans) ou encore Sergio Llul (35 ans), on ne donne pas cher des Ibères. Et pourtant : « J'étais le premier à dire que lors de la finale contre la France l'été dernier, les Bleus étaient largement favoris contre une équipe sur les jantes… », se remémore amèrement Frédéric Weis.

Un sélectionneur en or, un collectif en béton

« Aujourd'hui, nous avons moins de talent qu'à d'autres époques, a avoué Sergio Scariolo, le sélectionneur espagnol, dans un entretien au quotidien sportif As. Mais nous avons toujours eu la capacité de nous rassembler et d'avoir un cachet. Je pense que c'est l'équipe nationale la plus légendaire de l'histoire du sport espagnol. »

Revenu à la tête de la Roja en 2015, Sacriolo, 62 ans, a raflé quatre EuroBaskets et un Mondial. Un palmarès hors du commun et surtout la construction d'une identité du basket espagnol, faite de hargne collective. « Scariolo est un coach hors normes qui peut les emmener très loin, parie Frédéric Weis. Ils ont un collectif, un vécu, un esprit d'équipe et une cohésion. » De quoi dépasser largement les absences individuelles.

Sergio Scariolo au milieu de ses hommes lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 dans un match contre les États-Unis. Getty Images via AFP - NED DISHMAN

Le chef d'orchestre espagnol n'est d'ailleurs pas très inquiet des absences de ses stars. « Les performances de l'année dernière (Eurobasket 2022, NDLR) ne pourront peut-être pas être répétées sans Lorenzo (Brown) et Ricky (Rubio) », avoue-t-il, en toute humilité. Le profil change, mais nous avons bien sûr confiance dans les meneurs de jeu qui sont là. Juan (Núñez, 19 ans, MVP de l'Euro U20) promet beaucoup.

L'intégration du jeune Gomez à la sélection espagnole est d'ailleurs le fruit de l'opération « golden boy 2.0 ». Autrement dit, la création d'un groupe de jeunes talents ibériques, qui s'entraînent de manière épisodique avec la sélection A, afin d'intégrer les valeurs sportives et collectives intrinsèques à cette sélection et qui ont fait son succès.

Si nous jouons à 100%, nous pouvons battre n'importe qui.

Parmi les « golden boys », pas de star internationale connue du très grand public, évidemment. Mais cela colle parfaitement avec l'identité de la génération en place. Mis à part les frères Hernangomez, auteurs d'un carton l'été dernier (l'aîné a été élu MVP de l'EuroBasket), aucune individualité n'a l'envergure des frères Gasol, qui ont fait les belles heures de la sélection sur les deux dernières décennies, par exemple.

« Nous n'avons pas de superstar, mais nous ne sommes pas aussi mauvais que d'autres, a analysé le taulier du groupe, Rudy Fernandez, dans les colonnes d'As. Ce que nous savons, c'est que si nous ne jouons pas à 100%, n'importe qui peut nous battre. Si nous jouons à 100%, nous savons que nous pouvons battre n'importe qui. » Le message a le mérite d'être clair.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne