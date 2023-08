Mondiaux d'athlétisme: Kevin Mayer abandonne le décathlon après deux épreuves

Le leader de l'équipe de France Kevin Mayer, champion du monde en titre, a abandonné le décathlon vendredi aux Championnats du monde de Budapest, un coup dur pour les Bleus. Le recordman du monde du décathlon, touché au tendon d'Achille gauche, avait prévenu qu'il ne prendrait aucun risque à un an des Jeux olympiques de Paris, et s'arrête avant le lancer du poids, la 3e des 10 épreuves. Le bilan de la France en Hongrie reste scotché à zéro et sa principale chance vient de s'envoler. En 2022 aux Mondiaux de Eugene (Oregon, Etats-Unis), Mayer avait ramené la seule médaille des Bleus.

Kevin Mayer après l'épreuve de saut en longueur lors du décathlon du Mondial d'athlétisme 2023 de Budapest. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

