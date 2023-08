«Cette haine, j'ai trouvé ça injuste»: Ciryl Gane, objectif rédemption à l'UFC Paris

Entretien / MMA

Ciryl Gane sera la tête d'affiche du deuxième UFC Paris où il sera opposé le 2 septembre au Moldave Sergey Spivak. À 33 ans, l’ancien champion MMA intérimaire des poids lourds de l’UFC sort d’une défaite cuisante en mars dernier face à une légende, l’Américain Jon Jones. Il doit désormais composer avec les critiques de plus en plus vives sur les réseaux sociaux, lot inhérent à un sport qui devient populaire. À Paris, face à un adversaire considéré comme abordable, la défaite sera interdite.

RFI : Il y a plusieurs mois, vous affrontiez la légende Jon Jones pour la ceinture des poids lourds et avez subi une défaite cuisante par soumission. Comment l’avez-vous vécue ? Comment vous préparez-vous depuis ?

Ciryl Gane : Ça a été un réel électrochoc. C’était très difficile, surtout sur le moment qui a suivi, quand nous étions encore à Las Vegas. J’étais très fâché, car j’avais fait déplacer mon équipe, mes sparring partners. Je m’en suis voulu un peu d’avoir travaillé si dur et d’avoir un résultat comme celui-ci. On est retournés à la salle, on s’est remis au travail. On s’est amusés à partir directement sur des entraînements de lutte et de sol pendant plusieurs semaines. Là, on est sur un camp d'entrainement [plusieurs semaines d'entrainement intensif avant le combat, NDLR] un peu plus complet.

Pourquoi retourner si vite à l'entraînement, travailler cette lutte ?

C’était un peu la punition qu’on a voulu s'infliger : interdiction de partir en vacances pour garder le rythme. On ne va pas faire autre chose, juste travailler encore et encore.

Comment se déroule votre préparation depuis le mois de mars ?

Plusieurs semaines d’entraînement spécifique au sol. À ce moment-là, on a pris deux semaines de vacances avec la petite famille puis les amis. Depuis on est de retour à la salle, on rentre dans le tunnel jusqu’au combat.

Jon Jones (au-dessus) a placé une guillotine à Ciryl Gane pour s'imposer par soumission au premier round le 5 mars dernier. Getty Images via AFP - CHRIS GRAYTHEN

Beaucoup d’observateurs, de fans sur les réseaux sociaux principalement, ont pointé certaines carences après votre combat face à Jon Jones. Que répondez-vous à ces critiques qui ont déferlé depuis votre défaite en mars ?

Je n’ai pas grand-chose à leur répondre. Dois-je leur répondre ? On peut s’exprimer librement sur les réseaux sociaux avec ses connaissances, son expérience, donc chacun dit ce qu’il veut. Parfois les gens ne sont pas très gentils. Je ne prends pas ça pour référence.

On parle de vous comme le porte-drapeau du MMA français. Tout était rose jusqu’à cette défaite face à Jon Jones. Comment vit-on ce passage difficile, adulé puis vivement critiqué ?

Moi, en l’occurrence, ça va très bien. Je suis conscient de ce que peuvent représenter les réseaux sociaux. J’étais armé contre ça, j’ai eu de la peine par rapport à ces gens qui avaient cette haine, des anonymes comme des gens qui ont voulu surfer sur le buzz. J’ai trouvé ça injuste parfois. Je pense être respectueux des gens autour de moi, j’attends un peu la même chose en retour.

L'UFC était tout de même surpris par cette vague de haine

Comment passer outre ces remarques, certains athlètes vivent mal l’avalanche de haine sur internet. On a l’impression que cela vous rend plus fort ?

Pas plus fort, mais ça répond à pas mal de questions. Ça me rend conscient de certaines choses donc oui, ça renforce en tant qu’être humain. Pour le coup, ça peut être très dangereux quand on n’a pas forcément de bonnes fondations, un bon entourage. Imaginons un scénario où j’étais un homme qui prendrait trop au sérieux les réseaux en prenant la grosse tête. Se prendre ce genre de remarques après une défaite aurait été très dur pour moi. En l’occurrence ce n’est pas le cas, j’ai ma petite famille. Je sais ce qu’est la vraie vie et ce qui me tient à la réalité.

Ciryl Gane, à Paris, à l'occasion d'une journée médias organisée par l'UFC, en juillet 2023. © Sophiane Amazian

Pensez-vous que le public français est trop dur avec ses combattants ?

Non. Je pense que ce sont des choses qui arrivent aussi à l’étranger. Quand nous avons parlé avec l’UFC, les organisateurs étaient tout de même surpris par cette vague de haine. Je ne sais pas pourquoi, mais la France a souvent tendance à faire ça, critiquer. En réalité, quand je me balade tous les jours, ce sont uniquement des messages d’amour et d’encouragement que je reçois.

Serguei Spivak, votre adversaire à l'UFC Paris, n’est pas très connu en France, comment pourriez-vous le présenter ?

Justement pas un nom très ronflant, un peu sous-estimé. Mais pour autant très efficace et c’est ce qu’on demande à un combattant. Ceinture noire de judo, donc bonne lutte et bon sol évidemment. Pas du tout mauvais avec ses poings aussi donc un combattant très complet et qui est sur une très bonne dynamique, il reste sur plusieurs victoires. Un vrai bon adversaire.

C'était déjà parfait en 2022, ça va être dur de faire mieux

On dit de votre combat contre Spivak qu’il serait moins clinquant que celui de l’année dernière contre Tai Tuivasa. Que répondez-vous à ces critiques ?

C’est complètement faux. Il ne faut pas se fier au classement UFC (Spivak est classé 8e dans la catégorie poids lourds, NDLR). Tai Tuivasa est spectaculaire, par ses KO mémorables. Spivak est nettement plus complet et efficace. Pour moi, il a plus d’armes que Tuivasa et sur ce point je pense qu’il est plus dangereux.

Avez-vous des messages à faire passer par rapport à ce combat ? La lutte par exemple ? Que voulez-vous que les gens voient en septembre à Bercy ?

Ce n’est pas une volonté première de montrer des choses aux gens. Je ne suis pas là pour ça. Je veux d’abord gagner mon combat et me prouver des choses. Je ne vais pas essayer d’aller lutter pour prouver que j’ai progressé. Mon point fort, c'est de combattre debout. Je ne suis pas en mode revanchard.

Serguei Spivak envoie une droite à son adversaire brésilien, Carlos Felipe, lors d'un combat en juillet 2020. AFP - JEFF BOTTARI

Personnellement, comment ressentez-vous ce combat à Paris, un an après votre victoire contre l’Australien Tai Tuivasa dans une salle volcanique ?

Je suis très heureux de refaire cet événement à Paris. La première édition, il y avait un sentiment d’euphorie qui m’envahissait. J’espère retrouver également cette même énergie, cette même atmosphère.

Un mot sur le public français, la salle sera comble, qu’attendez-vous des fans français pour cette deuxième édition de l’UFC Paris ?

Maintenant qu’on a un baromètre, j’espère qu’ils feront aussi bien qu'en 2022, parce que mieux ce sera impossible. C’était déjà parfait en 2022. Ça va être dur de faire mieux, mais déjà qu’ils passent une belle soirée et que tous les combattants français terminent avec une victoire, y compris moi.

