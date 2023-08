Mondial de basket: le tenant du titre espagnol tranquille contre la Côte d'Ivoire

L'Espagne, tenante du titre, a démarré le Mondial de basket par une victoire sans forcer, samedi 26 août, contre la Côte d'Ivoire à Jakarta (94-64). Les Espagnols, privés de leurs meneurs Ricky Rubio et Lorenzo Brown, qui ont déclaré forfait pour la compétition, avaient creusé l'écart à la pause (53-34). Ils se sont appuyés sur leur domination à l'intérieur: 22 points pour Willy Hernangomez et 12 points et 7 rebonds en 15 minutes pour Usman Garuba. Une toute autre adversité les attendra au prochain match, lundi, avec le choc du groupe G contre le Brésil (vainqueur 100 à 59 de l'Iran).

Les Espagnols se sont imposés sans forcer contre la Côte d'Ivoire pour leur premier match du Mondial de basket 2023. REUTERS - WILLY KURNIAWAN

Par : RFI Suivre