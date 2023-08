Mondiaux d'athlétisme: Faith Kipyegon, inarrêtable, rafle aussi l'or sur 5 000 m

Faith Kipyegon a encore brillé aux Mondiaux de Budapest ce samedi 26 août. Après avoir pris l'or sur le 1 500 m, elle a également été titrée sur le 5 000 m. Sa rivale, la Néerlandaise Sifan Hassan, a terminé deuxième et n'a rien pu faire pour contenir la Kényane.

Faith Kipyegon a réalisé un doublé incroyable : championne du monde du 1 500 m et du 5 000 m aux Mondiaux de Budapest.

Publicité Lire la suite

Faith Kipyegon est venue à ces Mondiaux de Budapest en championne, elle repart en reine. Déjà sacrée sur 1 500 m, elle a remporté le 5 000 m samedi 26 août devant sa grande rivale néerlandaise, Sifan Hassan. En 14:53,88, Kipyegon (29 ans) a décroché un 4e titre mondial devant Hassan (14:54,11) et une autre Kényane, Beatrice Chebet (14'54''33).

Seul l'Américain Bernard Lagat avait déjà réussi le doublé 1 500 /5 000 m en 2007 à Osaka (Japon). Meilleure coureuse de la saison, et sûrement l'une des meilleures de l'histoire avec ses deux titres olympiques (2016 et 2021), Kipyegon réalise une année incroyable. Après sa victoire sur le 1 500, elle avait déclaré « courir pour l'histoire », elle l'a marquée encore un peu plus avec cette performance.

Une année pleine de records

Mardi, elle avait déjà conquis l'or du 1 500 m à Budapest, comme en 2017 et 2022. Elle s'est emparée cette saison des records du monde du 1 500 m (3:49,11 à Florence le 2 juin), du 5 000 m (14:05.20 à Paris le 9 juin) et du mile (environ 1 616 m, 4:07,64 à Monaco le 21 juillet). Samedi, elle a parfaitement accéléré dans les 400 derniers mètres avant de résister à ses rivales dans l'ultime ligne droite.

Sifan Hassan, engagée sur trois épreuves à Budapest (1 500 m, 5 000 m et 10 000 m), peut avoir le sourire. Après une chute spectaculaire samedi dernier juste avant l'arrivée du 10 000 m, alors qu'elle jouait le titre, la Néerlandaise s'est rattrapée en décrochant le bronze du 1 500 m puis l'argent du 5 000 m pour totaliser six médailles mondiales.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne