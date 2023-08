Mondiaux d'athlétisme: les États-Unis font une razzia sur les relais 4x100 m

Les États-Unis sont devenus deux fois champions du monde du relais 4x100 m samedi 26 août, chez les femmes et chez les hommes. Ils offrent ainsi à Noah Lyles, leur dernier relayeur, une troisième médaille d'or à Budapest après ses titres sur 100 et 200 m, et à Sha'Carri Richardson son second titre après le 100 m. En 37''38, les Américains ont devancé l'Italie du champion olympique Marcell Jacobs (37''62) et la Jamaïque (37''76), tandis que la France a pris la 6e place (38''06). Les Américaines se sont imposées en 41''03, record des championnats, devant la Jamaïque de Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson (41''21), et la Grande-Bretagne (41''97).

Sha'Carri Richardson, dernière relayeuse du 4x100 m américain, célèbre sa deuxième médaille d'or de ces Mondiaux de Budapest. AFP - ANDREJ ISAKOVIC

