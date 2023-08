Mondiaux d'athlétisme: une seule médaille tricolore qui ne cache pas le désert à un an des JO

Dimanche 27 août, les Championnats du monde d’athlétisme 2023 à Budapest se sont conclus Avec une bonne nouvelle pour la délégation française qui a obtenu une médaille d’argent sur le relais 4 x 400 mètres messieurs. Enfin une récompense pour les Tricolores qui vient atténuer un bilan peu encourageant à un an des Jeux Olympiques de Paris.

Avec notre envoyé spécial à Budapest, Cédric de Oliveira

Sur le gong ou presque ! Lorsque Téo Andant a franchi la ligne d’arrivée derrière son concurrent américain, l’athlète français a pu savourer sa médaille d’argent obtenu avec le relais 4 x 400 mètres qui permet à son pays de ne pas repartir bredouille de Budapest.

« Je suis super content, franchement, on la mérite cette médaille ! On est super fiers de l’amener à la France ! Je pense que l’année prochaine, on sera tous prêts, on est prêts pour 2024, tout le monde est prêt dans sa tête pour 2024. Il va falloir compter sur nous tous, sur toute l’équipe de France, on va rapporter beaucoup de médailles. »

27e place pour la France lors de ces Mondiaux d'Athlétisme

Pourtant, la délégation tricolore n’a guère brillé en Hongrie. Loin des objectifs fixés par la Fédération. Un seul podium et huit places de finalistes. Des leaders en deçà de leurs standards, à l’image du décathlonien Kevin Mayer qui a abandonné. La France termine 27e au classement des médailles, à égalité avec la Colombie ou l’Équateur.

Le directeur de la haute performance Romain Barras a du mal à cacher sa déception. « Il y a eu trop peu d’athlètes qui ont réussi à se transcender avec le maillot bleu. Il y a eu trop peu d’athlètes qui ont réussi à battre leur record personnel ou battre leur meilleure performance de la saison. Sincèrement, je pense que tous se sont engagés, avaient la motivation, avaient l’envie de performer, mais par contre, beaucoup n’ont pas réussi. »

Comme tout l’encadrement tricolore, Romain Barras espère que les athlètes français sauront se transcender l’an prochain à domicile. Mais avant ça, il sera convoqué à l’Élysée mardi par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour évoquer ces résultats décevants.

