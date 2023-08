Paris 2024: les Jeux paralympiques s'ouvrent dans un an

Du 28 août au 8 septembre 2024 auront lieu les Jeux paralympiques à Paris. Les organisateurs souhaitent une fête populaire avec un maximum de spectateurs, à l’image de Londres en 2012.

Le mercredi 28 août 2024, la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris sera organisée en plein cœur de la capitale française, entre la prestigieuse avenue des Champs-Élysées et la place de la Concorde.

Paris attend 4 700 athlètes pour les Jeux paralympiques 2024. Durant onze jours de compétition, le public pourra profiter de 22 para-sports.

2,8 millions de billets disponibles

Dix-huit sites accueilleront les épreuves, tous situés en Île-de-France, sauf pour le para-tir, prévu à Châteauroux. Les spectateurs pourront se rendre au château de Versailles pour le para-équitation, au Grand Palais pour l’escrime fauteuil et le para-taekwondo ou encore le cécifoot, au pied de la tour Eiffel.

Côté tarif, les 2,8 millions de billets seront disponibles à partir de 15 euros et la moitié des billets devraient coûter 25 euros ou moins. Ils seront vendus à partir du 9 octobre prochain, a fait savoir la présidente du comité paralympique, Marie-Amélie Le Fur. « On souhaite faire de ces Jeux paralympiques une fête populaire et faire en sorte que les Français viennent en nombre, en famille, pour vibrer, ressentir les émotions du sport paralympique », a-t-elle indiqué.

À Paris, on pourra applaudir les athlètes tricolores comme Alexandre Léauté, victime d’un AVC à la naissance, roi du para-cyclisme lors des Mondiaux 2023 en Écosse où il a amassé cinq maillots arc-en-ciel (catégorie C2) sur la piste (poursuite, kilomètre, omnium) et sur la route (course en ligne et contre-la-montre). Ou encore Timothée Adolphe, en para-athlétisme, qui a tout gagné, sauf l'or paralympique. Ce « Graal » sera l'objectif du sprinter de 33 ans à Paris.

Des performances peu mises en valeur

Depuis l’énorme succès de l’édition de Londres en 2012, les Jeux paralympiques sont incontournables. Dans la capitale anglaise, les stades étaient remplis, et pratiquement l’intégralité des billets (plus de 2,7 millions de billets, 900 000 de plus qu'à Pékin en 2008) avait été vendue.

En 2016 à Rio, les Jeux paralympiques ont bénéficié d'une plus grande médiatisation. En France, les téléspectateurs ont pu suivre les exploits des athlètes avec plus de 100 heures de direct. En 2024, en plus des médailles, ces sportifs de haut niveau espèrent entrer une bonne fois pour toutes dans la lumière.

