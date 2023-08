Badminton: les Russes et les Biélorusses peuvent participer aux compétitions

La Fédération internationale de badminton, à l'instar d'autres fédérations sportives, a décidé de réintégrer les Russes et Biélorusses dans les compétitions sous bannière neutre et à titre individuel à compter de 2024, a fait savoir la fédération dans un communiqué. Cette position est conforme à la recommandation du CIO prise au printemps pour réintégrer Russes et Biélorusses dans le sport mondial, sous plusieurs conditions, dont celle de la bannière neutre, « à titre individuel », et pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. « La Fédération internationale de badminton confirme que les athlètes de Russie et de la Biélorussie seront autorisés à participer en tant qu'athlètes neutres dans les tournois à compter du 26 février 2024 », écrit la fédération. En avril dernier, elle avait pris la position inverse, mettant notamment en cause la « clarté » des « critères complexes du CIO pour autoriser la participation » des sportifs russes et biélorusses.

Par : RFI Suivre