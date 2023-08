Foot: l’international algérien Farès Chaibi quitte Toulouse pour Francfort

Le milieu de terrain et international algérien Farès Chaibi quitte Toulouse (Ligue 1) pour s'engager avec l'Eintracht Francfort, a annoncé mercredi le TFC dans un communiqué. « Après avoir découvert le monde professionnel sous nos couleurs, Farès s'en va relever un challenge excitant en Bundesliga, sous les couleurs de Francfort », souligne le club toulousain. Âge de 20 ans, le joueur a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le club allemand, mais le montant du transfert n'a pas été révélé. Arrivé au centre de formation toulousain à l'âge de 16 ans, il avait signé son premier contrat professionnel avec le club trois ans plus tard. Vainqueur de la Coupe de France en avril dernier avec le TFC, Farès Chaibi avait inscrit huit buts et délivré autant de passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, selon la même source. Le départ de l'international algérien (3 sélections) s'ajoute à ceux de Rafael Ratao plus tôt dans l'été et d'autres, dont le gardien de but Maxime Dupé, le meneur de jeu néerlandais Branco van den Boomen, le milieu de terrain néerlandais Stijn Spierings ou le capitaine belge Brecht Dejaegere.

Farès Chaibi quitte Toulouse pour l'Eintracht Francfort. AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Par : RFI Suivre