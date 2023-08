Foot: le torchon brûle à Lyon entre l’ex-président Aulas et le nouveau Textor

L'ancien président de Lyon Jean-Michel Aulas a laissé planer des poursuites en diffamation contre son successeur à la tête de l'OL, l'Américain John Textor, qui l'a accusé mardi d'avoir « caché » la situation financière réelle du club au moment de la cession.

John Textor (G) et Jean-Michel Aulas avant que les relations ne se tendent à l'Olympique Lyonnais.

« Il y a eu une évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier », a affirmé John Textor au cours d'une visioconférence en anglais avec traduction officielle. « Il a caché des mauvaises nouvelles. J'aurais pu trouver une solution avant le 19 décembre (date de la cession, NDLR) si j'avais été au courant » des risques liés aux règles de la DNCG, l'organe de contrôle financier du football français, a ajouté le nouveau président de l'OL au cours de ce point organisé pour quelques médias.

« J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s'exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP », a réagi Jean-Michel Aulas sur le réseau X (anciennement Twitter) dans la nuit de mardi à mercredi.

Lyon, 17e et avant-dernier de la Ligue 1

Le patron historique du club, initialement nommé président exécutif pour trois ans après son rachat par le groupe Eagle Football holding, a été révoqué de son poste le 5 mai dernier. L'OL est actuellement contraint dans son mercato par des mesures d'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation décidées par la DNCG, qui a rejeté l'appel de l'OL début juillet.

« Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs », a également confié Textor.

Lyon doit repasser devant la DNCG en octobre ou novembre pour réévaluer sa situation. Cette procédure a déjà suscité des échanges tendus entre la nouvelle direction du club et son ancien patron.

Après trois journées de championnat et avant la réception du PSG dimanche soir, l'Olympique lyonnais occupe la 17e et avant-dernière place de la Ligue 1 avec un point seulement au compteur.

