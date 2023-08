Ligue des champions: PSG-Dortmund, Bayern-Man United et Real-Naples en phase de groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, effectué ce jeudi 31 août, n’a pas été favorable au Paris Saint-Germain tombé dans un groupe relevé avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Le RC Lens a été relativement épargné, tout comme le tenant du trophée Manchester City. À suivre: les chocs entre le Bayern et Manchester United et le Real Madrid face à Naples.

Le trophée de la Ligue des champions exposé à Monaco lors du tirage au sort. Le 31 aout 2023. REUTERS - MASSIMO PINCA

Le Paris Saint-Germain est tombé dans un groupe relevé avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle pour la phase de poules de la Ligue des champions dont le tirage a été effectué jeudi à Monaco. Le champion de France en titre devra être prêt d'entrée pour ne pas éviter une sortie de route précoce face à des adversaires très ambitieux. S'il fait figure de favori dans cette poule F, le PSG peut être contrarié par chacun des trois autres équipes. Les Parisiens, qui étaient têtes de série, devront donc batailler contre les vice-champions d'Allemagne, les septuples champions d'Europe et la puissance montante du football anglais, Newcastle, détenu par des capitaux saoudiens. Outre le duel des frères Hernandez, Lucas au PSG et Théo au Milan, la double confrontation opposera Paris à d'autres Bleus, Mike Maignan et Olivier Giroud. Les "Rossoneri" étaient quarts de finalistes la saison dernière, éliminés par leurs voisins de l'Inter (1-0/2-0). Lens, 20 ans après Vice-champion d'Allemagne, doublé à la dernière journée par le Bayern, le Borussia est aussi un adversaire redoutable, avec le buteur de la Côte d'Ivoire Sébastien Haller, le prodige Karim Adeyemi ou les anciens Marco Reus et Mats Hummels. Enfin, Newcastle retrouve la Ligue des champions après 21 ans d'absence, et possède un effectif équilibré bâti grâce à l'argent du Fonds d'investissement saoudien. L'autre club français en lice, le RC Lens, a été relativement épargné compte tenu de son statut d'équipe du quatrième chapeau. Les Sang et Or tombent dans le groupe du Séville FC, une des moins redoutables têtes de série, d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Pour leur retour sur la scène internationale les Artésiens vont retrouver Arsenal, qu'ils avaient battus à Wembley en C1 1998-1999 (1-0), dans la phase de poules, après un nul à Bollaert (1-1). Champion en titre, Manchester City n'aura pas à s'employer dans une poule qu'il partage avec le RB Leipzig et les modestes équipes de l'Étoile rouge Belgrade et de Youngs Boys Berne. Le reste du tirage va offrir quelques beaux duels avec les chocs entre le Bayern et Manchester United (groupe A) et le Real Madrid face à Naples dans le groupe C. The 2023/24 group stage draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/kCTj9JfBFM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023 Calendrier 1re journée: 19-20 septembre 2e journée: 3-4 octobre 3e journée: 24-25 octobre 4e journée: 7-8 novembre 5e journée: 28-29 novembre 6e journée: 12-13 décembre Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les troisièmes seront reversés en barrages de la Ligue Europa. Erling Haaland et Aitana Bonmati sacrés joueur et joueuse UEFA de l'année Le Norvégien Erling Haaland et l'Espagnole Aitana Bonmati ont été désignés meilleurs joueur et joueuse UEFA de l'année, jeudi à Monaco. L'attaquant de 23 ans, grand artisan du triplé historique Coupe/championnat/Ligue des champions réussi par Manchester City en ayant inscrit 52 buts toutes compétitions confondues, a été préféré à son coéquipier belge Kevin De Bruyne et à l'Argentin Lionel Messi. La milieu de terrain espagnole, âgée de 25 ans, vainqueure de la Ligue des champions avec Barcelone puis du Mondial avec l'Espagne, étant désignée à chaque fois meilleure joueuse des deux compétitions, a devancé sa compatriote Olga Carmona et l'Australienne Sam Kerr.

