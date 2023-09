Baiser forcé en Espagne: le sélectionneur Luis de la Fuente s’excuse d’avoir applaudi Rubiales

Le baiser forcé de Luis Rubiales à la joueuse de football Jenni Hermoso continue de causer des remous en Espagne. À l’occasion de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matches de qualifications à l’Euro 2024 vendredi 1er septembre, l'entraîneur de l’équipe masculine de football Luis de la Fuente s’est excusé de s’être levé et d’avoir avait applaudi le discours du président de la fédération. Ce dernier avait alors martelé qu’il ne démissionnerait pas malgré la polémique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon

Avec des excuses et des remords, Luis de la Fuente s’est présenté devant la presse vendredi, l’occasion pour lui de revenir sur ses applaudissements lors du discours de Luis Rubiales, la semaine dernière : un acte qu’il regrette.

« J’ai reçu de sévères critiques pour ce que j’ai fait. Elles sont totalement méritées, a reconnu le sélectionneur de l’équipe masculine de football. Et je demande pardon pour ça. Je vais donner mes explications pour des faits qui sont injustifiables. Je me suis rendu à une assemblée où j’étais convaincu que nous allions assister à la démission du président. Je ne dois pas démissionner, je dois demander pardon. Si je pouvais revenir en arrière, je ne referais pas ce geste. »

Il a été tancé par la numéro deux du gouvernement espagnol Yolanda Diaz et critiqué par l’opinion publique, qui a vu dans ses applaudissements un appui à Luis Rubiales. Luis de la Fuente explique qu’il a été débordé par les événements :

« Je ne justifie rien, c’est injustifiable. Ce que j’essaye d’expliquer, c’est le contexte dans lequel tout s’est déroulé. Moi, je n’ai pas su être à la hauteur et je n’ai pas su contrôler mes émotions. Dans ce contexte et après réflexion, quand j’ai revu les images, je ne me suis pas reconnu. »

En Espagne, les avis sont mitigés concernant Luis de La Fuente, un sélectionneur confirmé à son poste et qui mettra beaucoup de temps à faire oublier son attitude.

Baiser forcé : Rubiales affirme qu'il continuera à se défendre « pour prouver la vérité » Le président suspendu de la Fédération royale espagnole de football Luis Rubiales a déclaré vendredi qu'il continuerait à se défendre « pour prouver la vérité », après que le Tribunal administratif du sport espagnol (TAD) a ouvert une procédure disciplinaire contre lui pour avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso. « Je continue à faire confiance à l'indépendance des instances où cette question doit être résolue, malgré le fait que les pressions politiques et celles de certains médias sont aussi intéressées que brutales et que les informations sur ce sujet font l'objet d'une multitude de manipulations, de mensonges et de censures », a dénoncé M. Rubiales dans un communiqué publié par le journal El Mundo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne