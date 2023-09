Judo: les Jeux, « je commence à en rêver, à en cauchemarder », confie Riner

Lancé à la conquête d'un troisième titre olympique individuel, Teddy Riner a confié vendredi qu'il commençait à « rêver », mais aussi à « cauchemarder » des JO de Paris l'an prochain. « Il va falloir rester concentré, je vais être à la maison, je vais avoir beaucoup de pression. À moi de gérer tout ça », a déclaré le Français de 34 ans en marge d'une conférence de presse de son club du PSG judo. À onze mois de l'échéance, le Français, de retour d'un stage de préparation physique en Guadeloupe, se projette vers la journée du 2 août prochain à l'Arena Champ-de-Mars de la capitale. « C'est la normalité quand on prépare des Jeux olympiques de commencer à en rêver, à en cauchemarder », a-t-il ajouté. « On se voit perdre, on se voit gagner. On se voit dans la pire des situations et on renverse la situation (...) Je pense que le public sera avec moi, mais l'essentiel pour l'instant, c'est de ne pas faire attention à ça. On se prépare en se disant qu'on va combattre dans un pays de l'Est, comme ça tout est contre nous! ».

Le judoka français Teddy Riner, le 30 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Par : RFI Suivre