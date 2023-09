MMA: Ange Loosa, le combattant qui «porte fièrement la Suisse et le Congo sur son dos» à l'UFC

Le combattant suisse d'origine congolaise Ange Loosa a remporté la victoire au terme d'un combat acharné face à l'Irlandais Rhys McKee lors de l'UFC Paris, le samedi 2 septembre. Il ambitionne à présent de grimper les échelons de sa catégorie, en représentant la Suisse et la RDC au sommet de l'organisation américaine.

C'est l'un des seuls combattants d'origine congolaise dans le roster actuel de l'UFC. Et le doute pouvait exister, il n'en est rien une fois dans la cage : le Suisse Ange Loosa, 29 ans, porte mal son nom une fois entré dans la cage. Le samedi 2 septembre, lors de la seconde édition de l'UFC Paris, le natif de Kinshasa a livré un combat spectaculaire et impitoyable à l'Irlandais Rhys McKee dans la catégorie des poids mi-moyens, au bout duquel il s'est imposé par décision unanime.

L'affrontement aurait pu être beaucoup plus expéditif pour Loosa, après une énorme séquence lors du second round, où son adversaire irlandais, mis au sol et assailli de coups de poings contre la cage, a frôlé le TKO. Mais le champion des poids mi-moyens du Cage Warriors, l'une des principales organisations européennes de MMA, a démontré toute sa résilience en revenant en force dans la dernière reprise.

Insuffisant pour faire craquer Loosa, qui, en plus de décrocher sa deuxième victoire consécutive à l'UFC, disputait également son premier combat au sein de l'organisation sur le sol français. Un contexte avec une saveur toute particulière pour lui : « C'est un honneur pour moi de combattre sur le sol français parce qu'il y a une grosse connexion et une grosse communauté congolaise ici en France et surtout à Paris. J'ai le public suisse derrière moi, donc avoir les deux nations qui puissent me suivre, pour moi c'est énorme. C'était vraiment, vraiment important pour moi de combattre sur le sol français, parce qu'en plus du public suisse et congolais, j'ai aussi le public français avec moi parce que je suis francophone. Ça fait vraiment du bien et ça donne beaucoup plus d'énergie, je ne pouvais pas perdre ce combat. »

« Je veux représenter le Congo tout comme la Suisse »

Alors qu'il ambitionne de rejoindre le top 15 de sa catégorie dès l'année prochaine, Ange Loosa vise également à être le représentant de la Suisse et de la RDC au sommet de l'organisation américaine. Une responsabilité qui lui tient particulièrement à cœur : « Je porte ces nations sur mon dos, fièrement. Je vais les représenter au plus haut niveau et je veux montrer que c'est possible. On vient de loin. Je suis né à Kinshasa, je veux représenter le Congo tout comme la Suisse. Je veux montrer que peu importe d'où l'on vient, tout est possible et j'en suis l'exemple. »

Et alors que plusieurs combattants africains de MMA comme Francis Ngannou, Israel Adesanya ou encore l’ex-champion des mi-moyens Kamaru Usman ont poussé ces dernières années pour que l'UFC organise un évènement en Afrique, Ange Loosa ne cache pas non plus son envie de pouvoir combattre un jour sur le continent : « J'aimerais bien que ça se fasse, peu importe où en Afrique, ce serait gros, et à Kinshasa encore plus. L'Afrique c'est l'avenir, je pense. Je sais qu'on a beaucoup d'athlètes mais qu'il faut encore structurer les choses là-bas. C'est quelque chose que l'UFC devrait faire assez rapidement, et ce serait la plus grande joie pour moi de pouvoir combattre le sol africain. » Avant de conclure en s'adressant en anglais directement au président de l'UFC : « Dana White, si tu m'écoutes : fais venir l'UFC en Afrique. »

