MMA: les combattants français s'imposent en conquérants lors de la seconde édition de l'UFC Paris

Les combattants français ont largement dominé les débats lors de la seconde édition de l'UFC Paris, le samedi 2 septembre à l'Accor Arena. Manon Fiorot s'est notamment adjugée la victoire face à l'Américaine Rose Namajunas, légende féminine de l'UFC, tandis que Ciryl Gane a signé son retour en écrasant le Moldave Serghei Spivac dans la catégorie poids lourds.

C'est sans aucun doute la plus grande victoire jamais décrochée en MMA sur le sol français et devant un public tricolore. Au terme d'une soirée où les combattants français ont été dominateurs devant leur public avec des performances très convaincantes, la Niçoise Manon Fiorot, numéro deux de la catégorie des poids mouches de l'UFC, a relevé haut la main l'immense défi qui se dressait face à elle, le plus important de cet UFC Paris : terrasser l'Américaine Rose Namajunas, ancienne double championne de la catégorie des poids pailles et légende de l'organisation.

Un affrontement qui, en termes d'enjeux, se situait tout en haut de l'évènement parisien tant il pouvait marquer l'histoire du MMA en France. « C'est le combat qu’il me fallait dans ma carrière », avouait d'ailleurs la Française quelques jours avant le combat. Car celui-ci, véritable demi-finale mondiale disputée à domicile, pouvait la propulser vers un combat pour le titre de championne de sa catégorie. L'occasion était donc idéale de faire un pas de plus vers cette consécration tant attendue par le MMA français, toujours en quête de son premier représentant tricolore, hommes et femmes confondus, à être couronné au sommet de l'organisation américaine.

Mais pour cela, Manon Fiorot a d'abord du prouver qu'elle était capable de gravir la montagne Namajunas. Si les deux adversaires ont d'abord pris le temps de se jauger lors des premières minutes du combat, elles ont rapidement eu droit chacune à leurs temps forts respectifs. La Française a fait parler sa puissance debout en plaçant des high kick et en déployant un travail de poings redoutables pour tenter de toucher la tête de l'Américaine. Déséquilibrée après un coup au début du second round, cette dernière a même trébuché avant d'être prise au sol par la Tricolore mais sans succès. Tenace et vive, Namajunas a rendu la pareille à Fiorot dans la foulée en la faisant chuter à son tour puis en lui infligeant une blessure à la tête qui n'a pas arrêté de saigner jusqu'à la fin du combat.

La bonne défense de lutte de la Niçoise, appliquée à éviter les phases au sol et à rester à distance grâce à son allonge et ses déplacements, a fini par payer. Au terme d'un combat très équilibré mais qui aura montré le net déficit de puissance de l'Américaine dans cette catégorie, Fiorot est déclarée vainqueure. « Battre une légende comme Rose devant mon public, c'est la soirée parfaite », a-t-elle savouré après le combat. Avec ce défi relevé, elle peut donc à présent se tourner vers son principal objectif : un combat pour le titre avec la ceinture de championne en ligne de mire.

Retour gagnant dans la cage pour Ciryl Gane

Du côté des poids lourds, l'enjeu était également de taille pour Ciryl Gane. Fer de lance du MMA tricolore, le Français restait sur deux défaites dans sa quête de la ceinture de champion de la catégorie : la première par décision au terme d'un combat de titans contre le Camerounais Francis Ngannou en janvier 2022, mais surtout la dernière en date contre la légende américaine Jon Jones, qui avait expédié le combat en deux minutes seulement en soumettant Gane dès le premier round en mars dernier. Un échec particulièrement amer qui a laissé des traces chez le Français, et qui devait obligatoirement se relancer lors de cette deuxième édition de l'UFC Paris pour espérer décrocher une nouvelle chance de disputer la titre.

Pour son retour dans l'octogone, l'UFC a naturellement voulu le tester. Face à lui dans la salle en fusion de l'Accor Arena s'avançait le Moldave Serghei Spivac, 7e au classement de la catégorie et adversaire peut-être moins clinquant sur le papier mais avec un profil de lutteur pur, redoutable dans les phases au sol, précisément là où le Français a souvent été mis à mal lors de ses derniers affrontements. « Affronter des lutteurs, ça va me rendre meilleur », assurait-t-il d'ailleurs quelques jours avant son combat.

Le choc face au Moldave pour son retour dans la cage devait donc permettre de voir si le Français avait su tirer les leçons de ses dernières déconvenues et progressé sur ses points faibles. Mais dans une Arena en fusion, qui a fait vibrer les gradins sur les paroles de la Marseillaise dès les premières secondes de son combat, le « Bon Gamin » a rappelé à tout le monde qu'il n'aimait pas faire les choses comme tout le monde et que le test proposé par l'UFC n'était qu'une simple formalité.

Le Moldave s'est rapidement retrouvé dépassé face à la puissance en striking du Français et impuissant dès lors que ses tentatives de prises au sol n'ont rencontré aucun succès. Appliqué à ne pas tomber dans le piège tendu par Spivac, Gane a efficacement maintenu la distance avec son adversaire tout en l'usant physiquement avec des low kicks dévastateurs. Alors que le public l'encourageait à abréger le combat, ce dernier ne s'est pas fait prier longtemps : une énorme séquence du Français, qui a réussi à acculer Spivac contre la cage avec une série de coups de marteaux, a mis un terme définitif au combat lors du second round.

Jamais inquiété par la stratégie du Moldave, Ciryl Gane a signé avec cette performance lors decette soirée parisienne le retour qu'il espérait pour reprendre son chemin vers la ceinture des poids lourds de l'UFC. Mais altruiste et patriote, le Yonnais a surtout tenu à saluer la performance collective tricolore : « Je ne suis pas le seul visage du MMA français, ce soir on a tous assuré grave ». En termes de performances, difficile de lui donner tort : cette seconde édition de l'UFC Paris a porté haut les couleurs du MMA français aux yeux du monde.

Les autres résultats des Français à l'UFC Paris Poids légers : victoire de Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises par TKO au second round. Poids plumes : victoire de William Gomis contre Yanis Ghemmouri par TKO au 3e round. Poids plumes : victoire de Morgan Charrière contre Manolo Zecchini par KO au 1er round. Poids coqs : victoire de Taylor Lapilus contre Caolan Loughran par décision unanime. Poids coqs : victoire de Nora Cornolle contre Joselyne Edwards par décision unanime. Poids coqs : défaite de Zarah Fairn contre Jacqueline Cavalcanti par décision unanime.

