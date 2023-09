Sofiane Sehili, cycliste ultradistance aux quatre coins du monde

Portrait libre

À 41 ans, Sofiane Sehili est l'un des meilleurs coureurs cyclistes du monde d'une discipline encore méconnue : le cyclisme ultradistance. Aujourd'hui, il vit de sa passion et parcourt le monde pour s'aligner sur ces courses de plusieurs milliers de kilomètres en autonomie complète.

Quand quelqu’un lui demande ce qu’il fait dans la vie, Sofiane Sehili répond qu’il est coureur cycliste professionnel. « Les gens veulent tout de suite savoir pour quelle équipe je cours ou si je fais le Tour de France », s’amuse l’intéressé. Car Sofiane est un cycliste un peu éloigné de l’image classique que s’en fait le grand public. Son truc à lui, c’est le cyclisme ultradistance.

Pour faire simple, les plus de 3 000 kilomètres que les coureurs du Tour de France couvrent chaque été en 21 étapes, un ultracycliste comme Sofiane a pour objectif de les faire d’une traite en seulement quelques jours. « La règle, c’est que la course fait plusieurs milliers de kilomètres, on part tous ensemble, le chrono démarre et c’est le premier qui arrive au bout des 2, 3, 4 ou 5 000 kilomètres qui a gagné », explique-t-il. Cela implique que chaque coureur doit gérer son alimentation, ses temps de repos, son sommeil ou encore ses ennuis mécaniques sans aucune assistance.

Sofiane Sehili est sans doute le meilleur coureur du monde sur ces courses d’ultradistance « offroad » (comprenez des courses qui ne se déroulent pas sur des routes asphaltées, mais sur des chemins en pleine nature) et il est l’un des rares - 10 coureurs tout au plus selon lui - à en vivre grâce à des partenariats de sponsoring avec des marques.

« Je me suis mis à faire du vélo pour aller au boulot »

Rien ne le prédisposait pourtant vraiment à faire un jour partie du gratin de cette discipline. « Je n’ai jamais été très sportif, je faisais un peu de vélo comme tous les gamins et après, je me suis mis à faire du vélo pour aller au boulot », se souvient Sofiane. À l’époque, il travaille en tant que documentaliste pour le magazine Télérama. En 2010, lors d’un voyage de six mois en Asie du Sud-Est, avec 100 dollars en poche, il s’achète un vélo au Laos et décide de sillonner la région façon « bikepacking ». L’expérience lui plaît et de retour à Paris, il quitte son job pour devenir coursier à vélo. Dès qu’il en a l’occasion, il part découvrir le monde, toujours à bicyclette. En moins de quinze ans, il a déjà parcouru 50 pays sur les cinq continents, à la simple force de ses jambes.

Sofiane l’admet lui-même, il est tombé là-dedans « complètement par hasard ». En 2016, il s’inscrit à sa première course et pas la moindre puisqu’il s’aligne sur la plus emblématique : le Tour Divide, soit 4 500 km pour rejoindre la frontière mexicaine depuis le Canada en traversant tous les États-Unis. « J’ai toujours eu la propension à me dire que si d’autres personnes y arrivent, il n’y a pas de raison que moi, je n’y arrive pas », explique Sofiane à qui l’histoire donne raison puisqu’il termine troisième pour sa première participation. « C’est ma première course, je n’avais pas d’expérience en tant qu’ultracycliste, mais j’en avais beaucoup en tant que cyclotouriste. Je commets beaucoup d’erreurs, je n’ai pas les bonnes stratégies sur le sommeil, je perds du temps sur des conneries, se remémore-t-il. Mais c’est une course qui est longue et au fur et à mesure, j’apprends et je mets au diapason des autres ». Après plus de dix jours de course, il réussit alors à remonter quatre ou cinq coureurs lors des 1 000 derniers kilomètres et parvient à grimper sur le podium.

Premières victoires

Cette première expérience lui inocule définitivement le virus de la compétition. Sofiane enchaîne alors les épreuves, ce qui lui permet de progresser et d’engranger de l’expérience, une chose quasi impossible à faire à l’entrainement tant il est difficile de répliquer des conditions de courses aussi extrêmes. Sa persévérance finit par payer lorsqu’il remporte l’Italy Divide (une course de 1 000 km à travers l’Italie) à égalité avec l’Anglais James Hayden, puis l’Inca Divide et ses 1 700 kilomètres dans les Andes. En 2020, il enchaîne avec sa première grosse victoire sur l’Atlas Mountain Race au Maroc, l’une des courses les plus scrutées par les spécialistes de la discipline. « Il y avait beaucoup de mecs très forts et moi, je n’étais pas encore super connu dans le milieu. Et j’ai couru cette course exactement comme je le voulais et de manière quasi parfaite et je l’ai gagnée. C’est celle qui m’a le plus marquée, car c’est ma victoire la plus aboutie », raconte Sofiane.

Au fil des courses, l’ultracycliste développe en effet une stratégie qui s’avère souvent payante : il dort très peu (à peine deux heures de sommeil en quatre jours de course sur l’Atlas Mountain Race par exemple) et limite au maximum ses arrêts. Cela lui permet de prendre rapidement le contrôle de la course pour ensuite gérer son effort. « Je préfère être devant parce que si je ne suis pas premier, je doute beaucoup. On repousse ce que l’on est capable de faire avec le minimum de sommeil et d’arrêts », explique Sofiane qui constate toutefois que cette stratégie n’est aujourd’hui plus suffisante pour gagner. « Il faut être un athlète, mais pas que. Il faut avoir la capacité à prendre des bonnes décisions malgré la fatigue, il faut être capable de réparer son vélo, gérer sa nutrition… » Sans compter l’importance de l’aspect mental de la course durant laquelle les imprévus en tout genre et les moments de doutes obligent les coureurs à se mettre « des coups de pieds au cul en permanence pour avancer ».

Le graal du Tour Divide

Malgré les victoires qui se succèdent, une course, que Sofiane tient absolument à gagner, continue à manquer à son palmarès : le Tour Divide, la première à laquelle il a participé. Depuis sa troisième place de 2016, il « rêve de la gagner » mais il n'y fera son retour que six ans plus tard. Cette fois-ci sera la bonne, Sofiane atteint son graal et l’emporte en bouclant les 4 418 kilomètres du parcours en 14 jours, 16 heures et 36 minutes. 2022 sera une grande année pour lui puisqu’il remporte aussi la Silk Road Mountain Race, une traversée de 1880 kilomètres du Kirghizistan à travers ses steppes et ses cols culminants à plus de 4 000 mètres d’altitude, pour la deuxième fois consécutive.

Alors quand on lui demande ce qui le pousse sans cesse à continuer à pédaler, c’est bien sûr l’envie de gagner : « Ce qui me pousse dans ce sport, c’est de savoir si je suis capable de rivaliser avec les meilleurs », explique Sofiane pour qui la victoire offre « une sensation que l’on ne trouve nulle part ailleurs ». Mais au-delà de la compétition, l’ultradistance, lui permet aussi d’assouvir ce besoin de se retrouver seul face à soi-même. « Le temps de la course, c’est un temps qui est pur : 100% de ta concentration et de ton énergie sont orientées dans une seule direction, il n’y a rien qui vient parasiter ça. C’est le perpétuel mouvement vers un but, toutes tes forces sont axées là-dessus. Dans nos sociétés occidentales on a toujours des dizaines de choix à faire chaque jour et en course, tu as zéro question à te poser. Je pense que c’est très compliqué de trouver ça ailleurs ».

Plus Ronaldinho que Cristiano Ronaldo

Une philosophie qui amène de plus en plus de cyclistes amateurs à se lancer dans des courses d’ultradistance et qui met chaque année un peu plus la discipline sous le feu des projecteurs. Si les compétitions restent relativement confidentielles, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus médiatisées. Sofiane a aussi constaté les balbutiements d’une certaine forme de professionnalisation chez certains des meilleurs athlètes de la discipline qui s’entourent de coaches et se préparent avec une approche scientifique de la performance. Lui préfère continuer à s’entraîner « au feeling ». « S’il fallait me comparer à un footballeur, je serais plus un Ronaldinho (un génie brésilien à l’hygiène de vie plus que douteuse, NDLR) qu’un Cristiano Ronaldo (la superstar portugaise connue pour son assiduité à l’entraînement, NDLR) », rigole Sofiane.

« Il y a très peu d’argent dans l’ultracyclisme. Il n’y a rien à gagner quand tu es premier et personnellement, je préfèrerais que ça reste comme ça, car à partir du moment où il y a de l’argent quelque part, c’est là qu’il y a de la triche », poursuit l'athlète qui se dit par ailleurs absolument certain que ses principaux adversaires sont « clean » même s’il concède que la discipline n’est pas complètement à l’abri d’être un jour confrontée au dopage si elle était amenée à se professionnaliser davantage.

Sofiane Sehili à la frontière mexicaine lors de sa victoire au Tour Divide le 24 juin 2022. © Archive personnelle/Sofiane Sehili

À 41 ans, pas certain cependant que Sofiane soit encore assez longtemps sur le circuit pour assister à cette potentielle professionnalisation. Pour lui qui n’en a « jamais marre de faire du vélo », la retraite sportive n’est pas encore d’actualité. Il vient de gagner pour la troisième fois consécutive la Silk Road Mountain Race au Kirghizistan ce samedi 19 août et il s'est aussi imposé sur la Bright Midnight, une course de 1 000 km à travers la Norvège au mois de juillet. Mais il sait déjà qu’il ne continuera « probablement pas très longtemps » la compétition. « Je sens bien que depuis que j’ai gagné le Tour Divide, je n’ai plus la même motivation. Mentalement, c’est extrêmement exigeant, ça laisse beaucoup de traces ».

Pour l’instant, Sofiane n’a pas encore une idée très claire de la suite qu’il pourra donner à sa carrière, mais quoi qu’il fasse, le vélo ne sera jamais loin. « C’est le centre de mon univers », conclut-il.

