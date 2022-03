Stades jaunes et bleus, appels à la paix et aux dons, l'Ukraine au coeur du week-end sportif

Le stade de l'Allianz Arena, illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien, avant le match de la 25e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, le 5 mars 2022 à Munich

Paris (AFP) – Des tribunes jaunes et bleues, des dons pour les réfugiés ou encore des appels à la paix: le sport mondial, le football en tête, n'a pas pu faire abstraction ce week-end de l'invasion russe de l'Ukraine.

"No war", non à la guerre: avant leur derby souvent très tendu, les deux clubs de Manchester ont affiché leur unité en entrant sur le terrain pour l'affiche de la 28e journée du Championnat d'Angleterre.

Manchester City, qui compte dans son effectif l’un des trois Ukrainiens de Premier League, le défenseur Oleksandr Zinchenko, arborait des t-shirts blancs avec le drapeau ukrainien et le slogan "No War" qui figurait également sur les t-shirts noirs que portait Manchester United.

Pendant la minute d’applaudissement en hommage à l'Ukraine et sa population, une grande bannière avec le même appel à la fin des hostilités a été déployée dans un des virages de l’Etihad stadium.

Sur tous les terrains de Premier League, les joueurs rassemblés dans le rond central, ont participé à une minute d'applaudissements à l'unisson avec les spectateurs.

Les joueurs de Manchester City et de Manchester United participent à une minute d'applaudissements à l'unisson avec les spectateurs, en soutien de l'Ukraine, suite à l'invasion russe, avant leur derby de la 28e journée de Premier League, le 6 mars 2022 à l'Etihad Stadium Oli SCARFF AFP

Avant le coup d'envoi du match Watford-Arsenal, toute une tribune de Vicarage Road a pris les couleurs du drapeau ukrainiens grâce à un "tifo" réalisé avec des affichettes placées sur les sièges

En Espagne, le Real Madrid a déployé samedi soir un drapeau ukrainien assorti du message "Tous avec l'Ukraine" sur la pelouse et sur les gradins du stade Santiago-Bernabéu avant son match contre la Real Sociedad comptant pour la 27e journée de Liga.

Les joueurs et remplaçants des deux équipes sont entrés sur la pelouse avec un t-shirt blanc frappé du même message en noir, et ont pris une photo tous ensemble derrière le drapeau ukrainien.

Le Vélodrome en bleu et jaune

"Cette nuit, nous souhaitons témoigner tout notre soutien au peuple ukrainien, un peuple qui subit l'injustice d'une guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, notre joueur Andriy Lunin va recevoir toute l'affection du Santiago-Bernabéu", a déclaré le speaker du stade madrilène.

Lunin, doublure de Thibaut Courtois dans les buts du Real, n'avait pas participé au déplacement chez les voisins du Rayo Vallecano le week-end dernier.

En Allemagne, le logo rouge et blanc de la Bundesliga a été reformaté aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine, dans les stades et sur tous les visuels de la retransmission en direct.

Des actions symboliques ont été de nouveau menées dans les stades pour dénoncer la guerre et souligner la solidarité avec les victimes ukrainiennes.

Les joueurs du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen sont rassemblés autour du message "Non à la guerre", avant le début de leur match de la 25e journée de Bundesliga, le 5 mars 2022 à Munich Christof STACHE AFP

Plusieurs clubs allemands, ont annoncé avoir fait des dons à des ONG engagées dans l'aide aux réfugiés. Le Bayern a offert 100.000 euros à "SOS-Village d'enfants" en Ukraine, et a appelé ses fans à compléter ce don.

Mönchengladbach a également indiqué avoir versé près de 94.269 euros.

En Ligue 1, lors de Saint-Etienne-Metz, les Verts ne portaient pas leur nom dans le dos, mais l’inscription "Peace for all" (la paix pour tous). Les maillots devaient ensuite être dédicacés pour être mis lundi aux enchères au profit des Pompiers Humanitaires Français.

"Peace for all" ("La paix pour tous") inscrit au dos des maillots des joueurs stéphanois, lors de leur match à domicile de la 27e journée de Ligue 1 contre Metz, le 6 mars 2022 au Stade Geoffroy-Guichard JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

L'Olympique de Marseille a choisi lui d'illuminer son Stade Vélodrome aux couleurs bleu et jaune du drapeau de l'Ukraine.

L'OM a également annoncé que les panneaux lumineux autour de la pelouse s'allumeraient aussi aux couleurs du drapeau ukrainien pendant les matches et que des messages de soutien au peuple ukrainien seraient diffusés sur les écrans géants.

Un Z qui fait polémique

Par le biais de sa fondation, le club phocéen va également organiser une collecte de vêtements, vivres, couvertures et produits d'hygiène.

Le MotoGP, qui a fait sa rentrée 2022 ce week-end au Qatar, a posé pour sa traditionnelle photo de classe derrière une bannière portant les mots "United for peace" (Unis pour la paix) jeudi. Des mots également affichés pendant les retransmissions télévisées du Grand Prix de vendredi à dimanche.

Les pilotes de MotoGP posent derrière une bannière "Unis pour la paix", le 3 mars 2022 à Losail, à trois jours du Grand Prix du Qatar, le 1er de la saison KARIM JAAFAR AFP/Archives

Plusieurs pilotes, à l’instar de l’Italien Franco Morbidelli, arboraient aussi sur leur casque un autocollant "Give peace a chance" (Donnez une chance à la paix).

En Finlande, lors des épreuves de l'étape de Coupe du monde de biathlon, les sportifs ont affiché leur soutien à l'Ukraine, en décorant leurs dossards, carabines ou combinaisons avec des drapeaux ukrainiens et des messages pour la paix.

Rares notes discordantes, les supporters de Chelsea ont scandé samedi le nom du propriétaire russe de leur club, Roman Abramovitch, pendant la minute d'applaudissements en l'honneur du peuple ukrainien et le gymnaste russe Ivan Kuliak avait tracé un Z, symbole des forces armées russes en Ukraine, sur son maillot lors de la Coupe du monde de Doha où il a pris la 3e place du concours de barres parallèles remporté par l'Ukrainien Illia Kovtun.

