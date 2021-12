Sur la route de Pékin: faux départ pour Perrine Laffont

Paris (AFP) – La championne olympique de bosses Perrine Laffont a raté ses débuts en Coupe du monde samedi avec une 4e place à Ruka (Finlande), manquant son premier podium en près de quatre ans.

Publicité Lire la suite

. Laffont déçoit

L'ouverture de la saison de bosses à Ruka a été le théâtre d'un petit évènement. Pour la première fois depuis janvier 2018, Perrine Laffont (23 ans) n'a pas réussi à intégrer le Top 3 d'une épreuve de Coupe du monde. La Française, reine incontestée de la discipline, a échoué à une décevante 4e position malgré le meilleur temps de la finale.

Laffont (76,57 points) a été devancée par l'Américaine Olivia Giaccio (78,51), l'Australienne Jakar Anthony (78,17) et une autre Américaine Kai Owens (76,61).

Chez les hommes, le bilan est encore plus rude pour le clan français. Benjamin Cavet, vice-champion du monde, n'a pas atteint la finale, la victoire revenant au légendaire Canadien Mikael Kingsbury, médaillé d'or olympique en 2018.

. Ledeux et Adelisse se rassurent

En difficulté il y a deux semaines à Stubai (Autriche), Tess Ledeux a retrouvé le sourire en terminant samedi 2e en Big Air à Steamboat (Etats-Unis).

Victime de deux chutes et éliminée en qualifications à Stubai en slopestyle, Ledeux (20 ans) a bien réagi mais a tout de même laissé le succès à la Chinoise Gu Ailing (184,25 points).

La Française Tess Ledeux, lors des séries de l'épreuve de Big Air, le 3 décembre 2021 à Steamboat Springs (Colorado) Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La Française (177,50 pts), tenante du gros globe de cristal, monte ainsi sur le podium pour la 2e fois en trois sorties cette saison, après sa victoire inaugurale à Coire (Suisse) le 22 octobre. Mais la tête du classement général reste occupée par la Suissesse Sarah Hofflin.

Chez les hommes, Antoine Adelisse (25 ans), qui connaît un début d'exercice compliqué après s'être fracturé deux côtes en août, s'est relancé en se classant 3e (180 points) derrière le leader de la Coupe monde, l'Autrichien Matej Svancer (188,50 pts), et l'Américain Alexander Hall (185,75 pts).

Le Français Antoine Adelisse, lors de la finale de l'épreuve de Big Air, le 4 décembre 2021 à Steamboat Springs (Colorado) Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Jouve rayonne

Déjà quatrième du sprint classique de Ruka (Finlande) la semaine dernière pour le lancement de la saison, Richard Jouve a confirmé sa belle forme à Lillehammer (Norvège) samedi en s'offrant un premier podium (3e) dès le premier sprint disputé en skating, son style de prédilection.

"Cela fait du bien, c'est extrêmement cool de faire un podium dès le deuxième week-end, a déclaré le médaillé de bronze en sprint par équipes des JO-2018, interrogé par l'AFP. Cela lance bien la saison. La préparation a été bien effectuée et je ne suis pas encore monté à mon meilleur niveau donc c'est tout bon pour la suite. Il y a encore de la marge de progression et des détails à affiner. Mais il ne me manque pas grand chose pour décrocher un premier succès."

Le Français Richard Jouve, lors des qualifications de l'épreuve du sprint en cross-country, le 31 janvier 2021 à Falun (Suède) Fredrik SANDBERG TT News Agency/AFP/Archives

Le week-end a également été marqué par le retour à la compétition de Maurice Manificat. Le triple médaillé olympique (35 ans), qui revenait après avoir soigné une pubalgie, a fini 10e du 15 km libre gagné par le Norvégien Simen Hegstad Krueger.

© 2021 AFP