Espagne: au sommet mondial du mobile, la 5G n’est pas encore la révolution annoncée

Le sommet mondial du mobile a débuté à Barcelone ce lundi 28 juin. C’est l'occasion de faire le point sur les nouvelles technologies et notamment la 5G qui, selon un rapport des organisateurs du salon, n'est pas encore la révolution qu'elle promettait.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Au salon mondial de la téléphonie mobile de Barcelone, un sigle revient presque constamment sur les stands et en titre des conférences : la 5G. Pourtant, le bilan est plutôt mitigé pour cette nouvelle technologie, surtout auprès des usagers.

« Il y a tout ce qui est hologrammes, pour les "gamers" [adeptes du jeu vidéo, NDLR], les expériences immersives spectaculaires que l'on obtient avec la 5G, mais c'est vrai qu'il faut se demander combien de gens sont prêts à payer pour ce type d'expérience », interrogeXavier Flores, responsable du développement de la 5G en Catalogne.

► À lire aussi : Le déploiement de la 5G fait débat en France

« On ne voit pas forcément très bien la différence »

Selon un rapport de l'association organisatrice du salon, un tiers des utilisateurs se disent même déçus de l'expérience tandis qu'un autre tiers préfère attendre de voir ce que la 5G va leur apporter. « On a déjà effectivement des débits très importants sur la 4G, approuve Marc Lorenzi, directeur des opérations d'iQSim, une entreprise travaillant sur les routeurs de communication mobile. Donc, avec la 5G, on ne voit pas forcément très bien la différence. La 5G apportera réellement une plus-value importante sur des applications industrielles et là, forcément, les utilisateurs y verront les bénéfices, parce que ça viendra leur amener de nouveaux services. »

Selon les experts, c’est à l'horizon 2025 que le public pourra se rendre compte de la révolution promise par cette nouvelle technologie.

► À réécouter : Éco d'ici, Éco d'ailleurs : La 5G, aube d'une nouvelle révolution industrielle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne