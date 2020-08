La pandémie de coronavirus a favorisé l'augmentation des attaques sur internet

La pandémie de coronavirus a mis une partie de l'économie mondiale à genoux, mais pas les cybercriminels. Oliver Nicolaas Ponder / EyeEm

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La pandémie de coronavirus a mis une partie de l'économie mondiale à genoux, mais pas les cybercriminels. Elle a au contraire favorisé l'augmentation des attaques sur internet dans la cinquantaine de pays qui a répondu à l'enquête d'Interpol. Et l'organisation met en garde de plus en plus gouvernements et institutions sanitaires sont pris pour cibles. Mais, à quoi ressemblent ces attaques ?