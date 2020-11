Comment l'application Muslim Pro s'est retrouvée au cœur d’un scandale

L'application singapourienne, qui a été téléchargée par 98 millions de musulmans dans le monde, permet aux croyants de connaître l’heure des prières, la direction de La Mecque, les mosquées ou restaurants halals à proximité. Mais une enquête du média américain Motherboard assure que les données et la géolocalisation d’utilisateurs ont été vendues à l’armée américaine.

Avec notre correspondante en Asie du Sud-Est, Gabrielle Maréchaux

Les révélations de Motherboard mettent en fait en lumière les liens qui unissent l'application Muslim Pro à un courtier de données. Puis comment celui-ci travaille avec des prestataires privés de la défense américaine. L’armée américaine est au bout de cette chaîne d’acteurs. Le premier maillon en est bien sûr l’utilisateur de cette application.

Intermédiaires

Lorsqu’il a téléchargé l’application, il a dû accepter d’activer la géolocalisation. Cela semble logique pour un service qui donne la direction de La Mecque ou encore l’heure exacte des cinq prières musulmanes à l’endroit où vous vous trouvez. Si c’est un utilisateur scrupuleux et anglophone, il a peut-être lu les conditions d’utilisations et les règles de confidentialité de l’application singapourienne, rédigées en 2017 et 2014. Cela lui aura pris au moins 30 minutes montre en main, mais il n'aura pas appris grand-chose sur l’affaire qui agite aujourd’hui Muslim Pro. L’application ne cache certes pas le possible partage de données à des tiers, mais n’évoque pas le nom du courtier X-Mode. Or, cette société est le trait d’union entre l’application Muslim Pro et divers prestataires de la défense américaine.

Un logiciel d’analyse de réseau a permis à Motherboard de prouver cela, Le sénateur américain Ron Wyden assure également avoir eu la confirmation que cette société vend des données mobiles à des clients de l’armée américaine. Ces données sont certes anonymes. Mais le média américain Motherboard note cependant dans son article qu’il est aisé, pour qui sait y faire, d’ôter cet anonymat.

Antiterrorisme et cybersécurité

Contacté par Motherboard, X-Mode assure avoir des contrats dans les domaines de l’antiterrorisme, de la cybersécurité ou encore pour prédire des futurs clusters du Covid-19.

Ce n’est pas la première fois que des données mobiles sont utilisées à des fins militaires. En 2015, le média Intercept avait déjà explicité le rôle du traçage de téléphone individuel pour planifier des attaques de drones. Un processus qui n’était alors pas considéré comme infaillible et qui était à l’origine de nombreuses victimes civiles sur des terrains d’opérations extérieures.

L’application Muslim Pro a réagi à ces révélations de manière assez ambiguë, niant d'abord vendre des données à l’armée américaine. Chose dont elle n’a jamais été accusée car l’enquête journalistique explique bien le nombre d’intercesseurs entre l’application et le Pentagone. Mais elle a également promis de ne plus collaborer avec le courtier X-Mode.

Ironie de l’histoire enfin, une interview du fondateur français de cette application permet de découvrir un des slogans de l’entreprise : « Il ne faut pas réparer quelque chose qui n’est pas cassé ». Une phrase plus que jamais d’actualité.

