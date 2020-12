Face aux infox, RFI cinquième site web d’information francophone le plus fiable

Le site internet d'RFI est parmi les plus fiables face aux infox.

Alors que l’année 2020 touche à sa fin, la plateforme web NewsGuard, spécialisée dans l’analyse de la fiabilité des sites d'information, a dressé une liste des colporteurs d’infox francophones les plus virulents, ainsi que le top 10 des sites fiables qui ont suscité cette année le plus d’engagement sur les réseaux sociaux de la part des internautes.

Afin d’élaborer ce classement, NewsGuard se base sur neuf critères de crédibilité, de transparence et de fiabilité pour analyser et attribuer une note globale qui peut aller de 0 à 100 en passant au crible environ 6 000 sites d’actualité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie.

Dans son rapport 2020, l’entreprise américaine, constituée d’une équipe internationale de journalistes professionnels, s’est focalisée cette année sur les sites d’informations francophones.

Parmi les champions de l’infox en langue française nous trouvons en bonne place sur le podium le site LesMoutonsRebelles.com. Ce site « géré de manière anonyme relaie souvent de fausses informations, notamment des théories du complot sur la pandémie de la COVID-19 », indique NewsGuard.

La crise sanitaire au cœur de l’actualité

Si le sujet de la crise sanitaire mondiale a bien évidemment dominé l’actualité sur la toile en 2020, la présidentielle américaine et le décompte des voix qui a en suivi, a aussi charrié son lot de désinformation sur plusieurs sites en langue française. « Les faits n’ont donc pas toujours gagné cette année », se désole Chine Labbé, rédactrice en chef Europe à Newsguard.

Dans le top 10 des sites francophones considérés par NewsGuard comme fiables figure celui de RFI. En tête du classement, il s’agit d’Actu.fr, un site qui publie des articles provenant d’environ 90 journaux régionaux. Puis viennent ensuite le site web de 20 minutes, un journal gratuit d’information nationale et locale, le site du réseau FranceBleu.fr regroupant 44 stations de radio publiques, celui de France Inter. Le site de RFI est à la cinquième place.

Dans ce top 10 figurent ensuite le web de l’hebdomadaire Le Point, LaDepeche.fr, France24.com, FranceCulture.fr, celui de France Culture, et enfin LeTelegramme.fr, le site du Télégramme, un quotidien diffusé principalement en Bretagne.

