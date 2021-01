Le CES de Las Vegas, le grand salon de la tech aura lieu cette année à distance

En raison de la pandémie mondiale de Covid-19, le CES, (Consumer Electronics Show) salon mondial de l’électronique grand public, se déroulera cette année à distance, toujours de Las Vegas, du 11 au 14 janvier. Ce grand rendez vous international qui attire des milliers de start-up, d’entreprises et de visiteurs du monde entier ne peut les accueillir physiquement. Cette 54e édition se tiendra dans un format 100% digital. Les organisateurs de la grand-messe annuelle de la tech espèrent qu’elle reste le rendez-vous incontournable des innovateurs et des investisseurs.

Pas d'interactions physiques avec les robots cette année, comme c'était le cas lors des éditions précédentes. Participants et visiteurs communiqueront avec la planète tech, via leurs écrans. Afin de maintenir les échanges, les interventions des grands noms de la tech, ainsi que les tables rondes sont maintenues et seront diffusées en direct. Des animateurs accompagneront en temps réel les visiteurs virtuels tout au long de leur parcours pour leur permettre de participer aux évènements.

Du fait de la pandémie, cette 54e édition sera bien évidemment particulière, à commencer par une baisse du nombre d'exposants : environ 1 700 contre 4 000 l'année dernière. L'édition 2021 sera dominée par la crise sanitaire. Les créateurs se sont adaptés aux nouvelles pratiques imposées par les contraintes. Les organisateurs du salon annoncent plus d'innovations technologiques dans les domaines de la santé, de l'éducation mais aussi dans la nouvelle organisation du travail ou encore dans l'accompagnement et la lutte contre l'isolement des personnes âgées.

La crise sanitaire a accéléré l'utilisation des nouvelles technologies, les rendant désormais incontournables pour de nombreuses industries. Cette édition du salon mondial de l'électronique au format virtuel va tenter de faire la démonstration que ces innovations peuvent contribuer à améliorer nos vies.

