Des pirates informatiques du réseau « Egregor » interpellés en Ukraine

Les auteurs de cyberattaques, notamment contre le journal Ouest-France, ont été interpellés lors d'un coup de filet en Ukraine. GETTY/Peter Cade

Les suspects seraient en fait des « affiliés », et non les membres de l’organisation cybercriminelle, l'un des groupes de « ransomware » les plus actifs du moment. Le programme « rançongiciel » du groupe Egregor est en circulation depuis septembre 2020 et a récemment touché le quotidien « Ouest France », l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft ou encore la société de transport Gefco.