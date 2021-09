La Russie durcit le ton pour qu'Apple et Google suppriment l'application de Navalny

La Russie demande à ce que l'App Store et le Play Store d'Apple et de Google supprime l'application Navalny (Image d'illustration). © Chris DELMAS/AFP

Texte par : RFI

À trois semaines des élections législatives et régionales, la Russie hausse très fort le ton contre Apple et Google. Roskomnadzor, le géant des télécoms russe, vient de lancer un deuxième avertissement aux deux compagnies et un avertissement cette fois très dur, parce qu’ils refusent de supprimer de leur plateforme l’application de l’opposant en prison Alexeï Navalny. L'agence les accuse désormais d’ingérence électorale.