Web Summit: les acteurs de l'économie numérique de retour au Portugal

Après une édition 2020 intégralement virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19, le Web Summit, grand rassemblement de tous les acteurs de l'économie numérique, est de retour en présentiel à Lisbonne au Portugal du 1er au 4 novembre. Décrit par le magazine Forbes comme « la meilleure conférence technologique de la planète », le Web Summit est le rendez-vous incontournable du secteur.

Plus de 40 000 personnes sont attendues cette année au Davos des geeks. Créé en 2010 à Dublin, ce forum se tient désormais à Lisbonne depuis 2016 et avait rassemblé en 2019 lors de la précédente édition « physique » quelque 70 000 mordus du web. Pour y accéder cette année, il faut débourser 700 euros. Un ticket d'entrée qui permet à des centaines d'entreprises, de start-up internationales et de curieux ou professionnels d'enrichir leur carnet d'adresse mais aussi d'initier des partenariats et des projets. Le jeu en vaut la chandelle pour les jeunes pousses, car l'édition 2021 veut promouvoir les start-up peu connues, ainsi que les start-up portugaises.

Imaginer le futur

En parallèle, les experts les plus pointus de la haute technologie et de l'internet se réunissent pour imaginer le monde de demain. Mais pas uniquement, car au-delà des dernières avancées le salon propose des conférences et des débats où sont abordées des questions primordiales comme -COP26 oblige- comment la technologie peut aider à atténuer le changement climatique, l'éthique dans le numérique, le respect de la démocratie, la désinformation, la régulation ou encore la protection des données personnelles.

Des thèmes qui font particulièrement écho aux accusations à l'encontre de Facebook et de ses applications WhatsApp et Instagram. D'ailleurs, Frances Haugen, ingénieure et ancienne salariée de Facebook devenue lanceuse d'alerte, qui a dénoncé le manque de protection des données des utilisateurs de Facebook, sera présente au salon. Très attendue, elle doit s'exprimer ce lundi lors de la soirée d'ouverture.

Autre grand sujet, le « métavers », l'univers numérique parallèle qui fait rêver les géants du numérique, notamment Facebook, et sera l'un des thèmes de plusieurs conférences du Web Summit.

