ZEvent 2021: 10 millions d'euros récoltés sur la plateforme de streaming Twitch

Pendant plus de 50h, une communauté de joueurs en ligne s'est mobilisée pour Action contre la faim. Une action caritative d'un genre nouveau qui cette année bat tous les records de générosité avec 10 millions d'euros récoltés.

C'est la sixième fois que la plateforme de « gaming » Twitch donnait rendez-vous aux internautes pour récolter des fonds. Ce week-end, le ZEvent 2021 a battu tous les records: dix millions d'euros au profit de l'ONG Action contre la faim, soit près du double de la somme collectée l'an passé : 5,7 millions au profit d'Amnesty International.

Les 10 MILLIONS ✨!! On a pas les mots devant tant de générosité ! MERCI MERCI MERCI ! 🙏🏼 #ZEVENT2021 pic.twitter.com/MOyZY6jxUr — ActionContreLaFaim (@ACF_France) November 1, 2021

À l'origine de cet exploit en ligne, l’initiative d’Adrien Nougaret (@Zerator), un Montpelliérain spécialisé dans l'organisation d'événements sur Twitch et d’Alexandre Dachary (@alexdach). Autour d'eux, des dizaines de streamers influents sur la fameuse plateforme mais également des personnalités de la plateforme Youtube invitées.

Réunis au palais des Congrès de la Grande Motte dans le sud de la France durant trois jours, les streamers ont donc proposé des jeux vidéos, des activités, des défis, des événements diffusés sur leurs chaînes. Le streamer spécialisé en politique, Jean Massiet, organisait, par exemple, un vol sur Flight Simulator entre Montpellier et Moscou. Autre rendez-vous, « Questions pour un streamer », version Twitch de la célèbre émission télévisée Questions pour un champion, animée par le présentateur Samuel Étienne et le vidéaste Étoile.

Pour motiver sa communauté, chaque animateur a fixé des « donation goals » pour chaque palier d'argent atteint. L'un propose de chanter sur la scène du Hellfest 2022, un autre s'engage pour 150 000 euros de traverser l’Europe en auto-stop. Mister MV, un streamer, a, lui, chanté le dernier livre de Nicolas Sarkozy avec de l'autotune. Un humour bon enfant donc pour inciter à sortir le porte-monnaie.

Le président, Emmanuel Macron a tenu à souligner l'exploit et féliciter les internautes pour cette action caritative d'un genre nouveau qui mobilise un public plus jeune via une communauté de joueurs vidéos en ligne.

En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes : vous l’avez fait #ZEVENT2021, vous l’avez fait cette année encore ! Un grand bravo. https://t.co/2MGAuS7K07 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2021

