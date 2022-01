La France, deuxième pays le plus représenté au CES de Las Vegas en 2022

Le CES ouvre ses portes ce 5 janvier à Las Vegas. AP - Joe Buglewicz

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le CES, le Consumer Electronics Show, le plus grand salon dédié à la high tech et aux start-up, ouvre ses portes ce 5 janvier à Las Vegas, en pleine flambée du variant Omicron. De nombreux groupes, comme Google, Facebook ou Amazon ont annulé leur participation. Cette année, seules 2 000 entreprises seront présentes, dont près de 130 françaises. C’est moins que les années précédentes, mais la France reste le deuxième pays le plus représenté cette année au CES, derrière les États-Unis. La start-up nation promue par le président Macron a battu des records en 2021, et cela devrait continuer cette année.