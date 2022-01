L’encre électronique, de «l’ardoise magique» aux voitures caméléons

L’encre électronique, par sa capacité à être lue en plein soleil et à être économe en énergie, est très utilisée dans les liseuses numériques. Cette technologie encore assez limitée pourrait se développer sur de nouveaux champs d’application dans les prochaines années.

Publicité Lire la suite

Le Consumer Electronic Show (CES) 2022 à peine fini à Los Angeles, une image restera sans doute dans les esprits : celle d’une voiture, la BMW iX Flow Concept, dont la carrosserie passe du noir au blanc en quelques instants. Le concept car se base en fait sur une technologie, l’encre électronique, en partenariat avec le pionnier et maître du secteur, l’entreprise E Ink, fondée au MIT en 1997 et rachetée en 2009 par Prime View International, une société de fabrication d’écrans LCD taïwanaise. Une technologie qui a encore un long chemin devant elle, mais qui possède de nombreux avantages.

Un principe basique

Nombreuses sont les personnes à avoir déjà profité du principe de base de l’encre électronique. Pas question ici d’évoquer les Kindle, Kobo, ou autres liseuses numériques, mais bien l’ardoise magique… cette surface sur laquelle vous ou votre enfant avez déjà dessiné puis effacé, puis réécrit, en utilisant ni encre ni brosse. L’ardoise magique, dès 1974, est composée de particules magnétiques en suspension entre deux plaques, attirées par un stylet lui aussi magnétique.

« A quoi sert le masque ? », schéma pour mon fils de 4 ans, sur ardoise magique pic.twitter.com/cLe9wNg3DZ — Adrien Saumier (@adsaum) September 2, 2020

Le principe de l’encre électronique est le même. Une particule, chargée positivement ou négativement, est nécessairement attirée vers son opposé : le positif ou le négatif. Antoine Charbonnier est ingénieur, il a écrit une thèse sur les encres électroniques. Il explique : « C’est une encre comme un stylo. À l’intérieur de cette encre il y a des petites particules de différentes couleurs : si c’est un afficheur noir et blanc ce seront des particules noires et blanches. Les noires chargées positivement, les blanches chargées négativement. Ces particules, quand elles vont être mises entre deux électrodes, avec un pôle positif et un pôle négatif, elles vont se déplacer pour aller rejoindre la charge opposée. » Multipliez ce procédé par 10, 100, ou 1000, et vous obtenez 10, 100 ou 1000 pixels en blanc, en noir ou en un mélange des deux, gris.

► À lire aussi : La France, deuxième pays le plus représenté au CES de Las Vegas en 2022

Là où la chose se complexifie pour l’encre électronique, c’est pour multiplier les couleurs. Comment faire, lorsque l’on a que deux charges différentes, positives ou négatives, pour afficher plus de couleurs ? « Il faut soit faire des filtres de couleur, c’est à dire que les pixels originels vont être divisés, comme sur des projecteurs, avec des plastiques de la couleur désirée et on va attirer la particule blanche dans la division qu’on veut allumer, mais cela va faire perdre beaucoup de contraste aux afficheurs », avance Antoine Charbonnier. Des techniques sont également développées pour réaliser des afficheurs avec des particules qui migrent différemment sur des variations de positivités et de négativité, mais la chose est plus complexe, et donc plus chère.

Des avantages, mais des applications limitées

Le principal intérêt de l’encre électronique, c’est qu’elle ne consomme quasiment pas d’énergie. Un Kindle en veille peut s’activer des mois et des mois après, car l’image de veille, une fois affichée, est figée, ses particules ne bougent plus et n’ont pas besoin d’un courant électrique pour rester en place. L’encre électronique a d’autres avantages, elle reflète moins les rayons du soleil, est lisible peu importe l’angle de vue, et surtout, ne produit pas de lumière bleue.

Des baigneurs utilisent une liseuse électronique et un smartphone à Praia da Duquesa, le 9 septembre 2016 à Cascais, au Portugal. L'écran de gauche, à l'encre électronique, est plus lisible que celui de droite. Corbis via Getty Images - Horacio Villalobos

Malgré tous ses avantages, il ne faut pas s’attendre à ce que les écrans à encre électronique deviennent l’alpha et l’oméga des écrans classiques. En effet, pas question en l’état d’utiliser les écrans électronique pour faire de la vidéo, rappelle Antoine Charbonnier : « Les particules doivent prendre le temps de bouger : mais si c’est rapide, pour de la vidéo ce serait relativement saccadé, et on perd l’avantage principal à savoir que cela ne consomme pas d’énergie : si on fait bouger les images tout le temps on consomme de l’électricité en continu donc autant prendre un affichage plus classique. »

Pour l’instant, les applications sont encore assez limitées. On retrouve surtout l’encre électronique pour remplacer des affichettes de prix numériques dans les supermarchés, dans les liseuses électroniques, dans certains blocs de prise de note connectée, mais dont le temps de latence rend l’écriture rapide peu aisée. La faute à un secteur encore peu développé, et des écrans dits « classiques » plus connus du public.

Une révolution potentielle ?

Mais l'encre électronique a du potentiel. E Ink, la principale entreprise du marché, multiplie les exemples d’utilisation à venir, certaines déjà expérimentées, sur son site internet. Dans les hôpitaux, les papiers remplis au crayon servant à suivre le client pourraient être remplacés par des écrans à encre électronique. Ils n’émettent pas de lumière qui pourrait déranger les clients, et ils sont connectés, ce qui permettrait d’être mis-à-jour automatiquement. Dans les cockpits des avions militaires, l’encre électronique pourrait servir à donner des listes d’instructions sans craindre qu’elles soient rendues moins lisibles par le soleil. Les musées pourraient s’emparer de la technologie pour changer leurs panneaux selon l’exposition en cours. L’encre connectée pourrait être intégrée dans des designs d’intérieur, dans la logistique, la livraison…

Malgré le concept car spectaculaire de BMW, « repeindre » sa voiture à l'encre électronique, n'est pas encore pour tout de suite. Les risques de distraction pour les autres usagers de la route seraient trop élevés sans législation interdisant le changement de couleur en roulant, et le surcoût trop important. L’encre électronique sur des carrosseries a en revanche des intérêts réels en terme de sécurité et d’économie d’énergie. Une voiture noire, de nuit, pourrait virer au blanc en cas d’avarie pour être mieux repérée sur le bord de la route, elle pourrait aussi réfléchir le soleil l’été en blanc, et absorber la lumière en noir l’hiver, pour réduire l’usage de la climatisation.

À l’heure de la transition énergétique, l’encre électronique est moins consommatrice de ressources premières et d’électricité. Les plans interactifs en écrans classiques, de métro comme de centre commerciaux pourraient être remplacés par des plans à encre électronique, les affichages publicitaires aussi, tout comme les affichages de menus dans les restaurants rapides. Tous ces exemples réduiraient la consommation électrique du secteur de l’affichage public et privé, tout en évitant une surexposition des urbains à la lumière artificielle, sans enlever néanmoins l’avantage de la mise à jour rapide.

► À lire aussi : France : des milliers d’internautes victimes de fausses « convocations judiciaires »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne