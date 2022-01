Quand les publications en ligne nuisent à votre réputation... et à votre carrière professionnelle

La société de cybersécurité Kaspersky s'est intéressée à la réputation des internautes, à la gestion de leur image en ligne, c'est-à-dire à la manière dont les publications sur les réseaux sociaux peuvent potentiellement gêner leur vie professionnelle ou personnelle. 32% des sondés admettent par exemple qu’un « post » a pu déjà nuire à leur carrière.

De nombreuses études ont déjà démontré par le passé qu’il est risqué pour un demandeur d’emploi de trop exposer ses opinions sur les réseaux sociaux. Notamment lorsque vous exprimez un point de vue bien tranché sur des questions sociales, religieuses ou politiques. Les recruteurs qui scrutent de plus en plus vos publications en ligne pourraient, par exemple, être choquées par le contenu de vos messages.

Une transparence gênante dans le cadre de la vie professionnelle

Le sondage de Kaspersky réalisé au Royaume-Uni indique ainsi que 32% des personnes interrogées ont déclaré avoir été gêné par leurs publications passées lors d’un entretien d’embauche. Une réputation numérique qui dépasse le cadre du recrutement, puisse que 40% des salariés consultés dans ce sondage confirment aussi se forger une opinion sur leurs collègues en consultant leurs profils et leurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Effacer ses traces sur internet serait devenu une préoccupation majeure pour les internautes. En interrogeant plus de 8 500 internautes de plus de 16 ans, originaires de 11 pays européens les enquêtes menées par Kaspersky, ont mis en évidence le souci des citoyens de l’UE de pouvoir contrôler leur identité numérique, précise Noémie Minster responsable communication France de Kaspersky. « Nous l’avons constaté dans cette étude, 80% des internautes européens souhaiteraient pouvoir supprimer des contenus qui ont été postés sur leurs réseaux sociaux dans les deux dernières années, de peur que ces messages puissent ternir leur réputation auprès de leur employeur, de leurs collègues ou même auprès de leur cercle familial et de leurs amis. Il est donc recommandé d’avoir directement conscience de l’impact des messages que nous publions en ligne plutôt que d’essayer de les supprimer tous après coup, bien qu’il soit possible de le faire. Mais cette opération est compliquée et dépend souvent du bon vouloir de la plateforme sociale sur laquelle ils ont été diffusés. Dorénavant, nos vies numériques sont omniprésentes dans notre quotidien, il convient donc de mettre en place des mesures d’accompagnements, de sensibilisations aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et d’adopter ce qui se nomme désormais une hygiène numérique, afin de changer les comportements en ligne. »

Un droit à l'effacement difficile à organiser

Beaucoup d’internautes pensent à tort que les comptes et messages publiés sur les réseaux sociaux peuvent être facilement supprimés. Malheureusement rien ne s’efface jamais vraiment sur internet ! Un commentaire republié sur le compte d’un d’ami, une photo rediffusée sur une autre plateforme sociale à laquelle vous n’êtes même pas abonné, impossible en fait pour un individu de vérifier les milliards de messages qui circulent en permanence sur internet. Seule solution : sensibiliser les internautes à la gestion de la confidentialité leurs données, préconise la société de cybersécurité Kaspersky.

Le plus sage serait même de s’abstenir de republier, commenter et encore plus d'écrire des messages avec des propos racistes, haineux, sexistes qui pullulent sur les réseaux sociaux.

