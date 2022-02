L'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation en ligne

La jeune pousse française Buster.Ai a développé une solution technologique basée sur les programmes de l'intelligence artificielle, pour permettre à tous les professionnels du contrôle des faits, aux entreprises françaises, aux milieux financiers et aux médias de vérifier les informations, les affirmations, et les documents diffusés en ligne.

Publicité Lire la suite

Les fausses informations se répandent depuis longtemps dans tous les secteurs des activités numériques humaines, que ce soit dans le domaine des loisirs, du travail, des politiques gouvernementales, du commerce électronique ou encore des infos sur les chaines de l’audiovisuel. Elles gangrènent aussi le secteur de la finance comme l’indiquent les conclusions d’un rapport de l’Université de Baltimore révélant que le coût des infox dans le monde de la finance s’élevait déjà à 39 milliards de dollars en 2019 sur les marchés américains et à plus de 78 milliards de dollars dans le monde.

@Buster_Ai lance bientôt son outil d’aide à la vérification de l’information ! 🚀



▶️ Accédez gratuitement à notre solution en avant-première en vous inscrivant à notre programme de bêta.



Ça se passe ici 👇https://t.co/LxrIzeeU5N — Buster.Ai (@Buster_Ai) December 8, 2021

Démêler le vrai du faux, une démarche complexe

Une envolée de la désinformation qui atteint des sommets avec des technologies permettant aujourd’hui de falsifier et diffuser des infox, voire d’en créer de toutes pièces, c’est bien là le problème. Les logiciels de production de contenus en ligne de textes, d’images (comme l'a fait le photoreporter Jonas Bendiksen à Visa pour l'image) ou de vidéos atteignent aujourd’hui un tel degré de sophistication qu’il devient quasi impossible pour les internautes et les professionnels de la vérification des faits de distinguer rapidement le vrai du faux.

C’est la raison pour laquelle, la jeune pousse française Buster.Ai a développé en 2019 un dispositif en ligne basée sur des programmes de l'intelligence artificielle pour déchiffrer les signaux faibles de ces infox de plus en plus élaborées, nous précise Julien Mardas qui a cofondé Buster.Ai : « Les infox sont de plus en plus sophistiquées, leurs créateurs utilisent les techniques d’apprentissages profonds des programmes d’intelligence artificielle pour générer des contenus mensongers de toutes pièces. Mais aussi pour altérer du contenu existant qui sera alors transformer par une information inexacte.

Il est actuellement extrêmement difficile pour un individu seul de réaliser toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la véracité d’une information parmi des milliers d’autres et une fois que l’infox devient virale sur les plateformes sociales, c’est déjà trop tard, elle est arrivée aux mauvaises oreilles.

Pour autant, le rôle des médias reste essentiel pour vérifier les infos, il ne doit pas être remplacer par des machines. En revanche, les journalistes de tout horizon médiatique doivent être équipés d’outils pour simplifier et accélérer la vérification de l’information afin qu’ils ne se retrouvent pas débordés par une quantité phénoménale d’infos à contrôler ou se retrouvent eux aussi instrumentalisés par les systèmes sophistiqués de la production en masse de la désinformation, sur le Web ou les réseaux sociaux. »

Vérifier les informations qui circulent

Pour la présidentielle de 2022 en France, les cofondateurs de Buster.ai espèrent aussi aider les médias traditionnels à vérifier les faits. À partir d'une affirmation formulée en langage naturel par un candidat sur une radio ou une télé, par exemple, la technologie de la jeune pousse est capable d'aller la comparer avec un ensemble de sources fiables et référencées. Le système, en quasi-temps réel, pioche alors dans les bases de données des agences de presse, des autres médias, des contenus encyclopédiques, des ressources scientifiques, des données statistiques, des données gouvernementales pour voir celles qui soutiennent ou réfutent la teneur des propos qui ont été formulés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne