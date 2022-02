Safer Internet Day ou accompagner les familles face aux risques d'internet et des réseaux sociaux

Depuis des années, au mois de février, l’Europe se mobilise aux côtés des enfants et de leurs parents, enseignants et éducateurs, en faveur d’un internet plus responsable. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr de ce mardi 8 février marque le coup d'envoi d’actions en ligne de sensibilisation à destination des familles, autour du thème, « Enfants connectés, tous concernés »

Publicité Lire la suite

L'arrivée du coronavirus, puis des confinements successifs, ont marqué un tournant important dans les usages numériques des enfants et des adolescents. Une évolution que le Safer Internet Day a voulu cette année mettre en avant. L’évènement créé à l'initiative de la Commission européenne en 2008 est aujourd'hui déployé dans 31 pays. Et parmi toutes les initiatives en France, il y a le site FamiNum.com qui permet à chaque famille de créer sa propre charte numérique d'utilisation des écrans à la maison.

Aider les parents à élaborer leurs bonnes pratiques

Le site répond ainsi à une préoccupation des parents qui sont à la recherche d'outils pour encadrer des sollicitations numériques omniprésentes. La plateforme lancée à l'occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr est le fruit d'une collaboration entre le programme « Internet sans crainte » et la Mildeca, c’est-à-dire la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

🎉 C’est le #SaferInternetDay la journée mondiale pour un #internetsanscrainte



🔵 Des solutions pour accompagner la parentalité numérique



🟠 Des ateliers dans toute la France pour éduquer les jeunes à des pratiques numériques #positives et #responsables



👉 Suivez-nous :) pic.twitter.com/bBR55IJutN — InternetSansCrainte (@BetterInternetF) February 8, 2022

Cet outil en ligne redonne la main aux familles sur ce qu’elles considèrent être les bonnes pratiques de l’utilisation d'internet par leurs enfants, précise Axelle Desaint, directrice d’Internet Sans Crainte et coordinatrice du Safer Internet Day en France : « Avec FamiNum, nous proposons un outil numérique très concret aux parents. La plateforme en ligne vous invite en premier à établir le diagnostic de votre famille, l’âge de vos enfants, quelle utilisation ont-ils des écrans, quels sont les sujets de préoccupations concernant l’usage de la Toile et des réseaux sociaux ainsi que les problématiques pour lesquelles les familles auraient besoin d’être accompagnées… et à partir de ce diagnostic, le site vous propose toute une série de conseils qui ne représentent pas une seule et unique bonne manière de faire et que vous allez pouvoir personnaliser afin de l’adapter à vos besoins. L’objectif de FamiNum est de favoriser le dialogue au sein des familles, d’aider les parents à poser un cadre et des limites sur l’usage du numérique à la maison qui serviront ensuite de repères pour les enfants. »

► À lire aussi : L’«illectronisme», un phénomène qui touche aussi la jeunesse française

Une addiction difficile à limiter

Beaucoup de parents se sentent démunis face à un discours souvent anxiogène concernant l’hyper connectivité de leurs enfants dès le plus jeune âge. Et selon une étude publiée par la société internationale de cybersécurité Kaspersky, 75 % des enfants en France, entre le cours préparatoire et la troisième ont accès à Internet en passant par un appareil personnel.

Le temps d’exposition aux écrans pour ces jeunes internautes peut parfois dépasser les 7 heures par jour. Hormis les problèmes de santé, comme la baisse de la vue, ou encore des troubles du sommeil, ces heures excessives passées en ligne sont susceptibles de provoquer des problèmes d’addiction et une diminution de la sociabilité des plus jeunes.

Sans oublier les risques d’une exposition à certains contenus inappropriés ou encore au harcèlement en ligne concernant 20% des jeunes Français qui se déclarent eux-mêmes victimes de ces violences numériques, nous alerte l’association e-Enfance.

► À lire aussi : Comment repérer un état de détresse psychique chez un adolescent ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne