La France inaugure son «Campus Cyber» pour lutter contre la cybercriminalité

Un pôle de la cybersécurité dénommé « Campus Cyber » vient d’être inauguré ce mardi 15 février en France. L’objectif de ce nouveau QG de la cybersécurité est de développer rapidement des moyens de lutte contre toutes les formes de cybercriminalité.

Depuis des années les puissances mondiales du numérique se livrent à une véritable guérilla électronique à grand coup de logiciels espions, de virus informatiques exterminateurs d’industries. Ces attaques perpétrées par des groupes de pirates œuvrant pour le compte de gouvernements sont qualifiées d’étatiques, comme c’est actuellement le cas des attaques du réseau bancaire et des infrastructures numériques et militaires de l’Ukraine.

Mais aucun pays au monde n’est non plus épargné par les groupes mafieux qui pillent nos données personnelles afin de nous rançonner. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement français a décidé de centraliser ses moyens de ripostes en créant le « Campus Cyber » qui a été inauguré ce mardi en France dans le quartier de la Défense à Puteaux. Le bâtiment de 13 étages accueillera progressivement plus de 180 grandes entreprises, des instituts de recherche, des services de l’État et des jeunes pousses.

Promouvoir l'excellence française en matière de cybersécurité

« Les objectifs du Campus Cyber sont de promouvoir l’excellence française en rassemblant les différents acteurs de la cybersécurité dans un même endroit que l’on nomme un "lieu totem". Il est ouvert aux PME et TPE de la cybersécurité mais aussi aux services de l’État comme l’Agence nationale de protection des systèmes d’information, le ministère de l’Intérieur, des représentants du ministère des Armées mais aussi les chercheurs en science du numérique de l’Inria, du CNRS, explique Michel van den Berghe, le président du Campus Cyber. Et puis de grandes entreprises de la high tech ont décidé de participer à ce projet sans oublier les jeunes pousses pour stimuler l’innovation dans le secteur de la sécurité informatique. C’est un lieu ouvert qui accueillera aussi des collégiens et des lycéens afin de présenter les métiers de la cybersécurité pour susciter des vocations et former ainsi les experts de demain. »

Mais à quelques semaines du coup d’envoi du marathon présidentiel ce thème de la sécurité numérique semble pourtant absent des programmes des candidats en lice, s’étonne Jean-Noël de Galzain PDG et fondateur de la société Wallix spécialisé dans la sécurisation des accès Internet, et membre du Comité Stratégique du Campus.

Favoriser une Europe de la cybersécurité

« Si nous ne maîtrisons pas nos propres territoires numériques dans lesquels nous pouvons préserver nos règles d’usages de l’informatique, nous risquons de disparaitre de l’espace cyber mondial. Il est donc devenu essentiel d'en débattre et de faire de la cybersécurité un enjeu majeur de cette campagne présidentielle, tout simplement, parce que c’est un enjeu de sécurité régalien qui nous concerne tous, insiste-t-il. Et on ne peut que s’étonner que les candidats qui ne parlent ni de numérique, ni de cyber sécurité ne soient pas plus en phase avec la vie réelle de millions de citoyens, pour qui, le numérique est devenu omniprésent. »

Pour la France, la prochaine étape sera de réaliser un projet du même genre mais à l’échelle européenne. La présidence française du Conseil de l'Union européenne à l’intention de favoriser l’émergence d’une Europe de la cybersécurité qui serait capable de rivaliser avec des infrastructures du même type qui existent déjà aux États-Unis, en Chine, à Singapour ou encore en Russie avec le parc technologique Skolkovo.

