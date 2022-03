La propagande prorusse tente d'infiltrer les jeux vidéo en ligne

Alors que des groupes d’internautes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, leurs actions de propagande s’étendent aussi dans les parties de jeux vidéo en ligne et sur les forums de discussions entre les « gamers ».

Les influenceurs pro-Poutine ont depuis longtemps investi les sites permettant aux gamers de s’affronter à plusieurs et de communiquer entre eux lors d’une partie. Les messages de cette propagande se distillent principalement au travers des chats de certains jeux vidéo avec de nombreux commentaires rédigés à la gloire de Vladimir Poutine. Certains trolls saluent, par exemple, sa longévité au pouvoir ou se félicitent de sa fermeté face aux États-Unis et à l'Union européenne.

Le président russe est souvent présenté comme un « chad », c'est-à-dire comme un homme fort, viril et qui en impose. Depuis l’offensive russe, les messages de ces propagandistes se font plus insistants, avec comme mot d’ordre de traiter les Ukrainiens et leur chef d’État de « nazis ».

Les messages des influenceurs prorusses en France se concentrent essentiellement sur le chat « Blabla 18-25 » du site Jeuxvideo.com ou sur son clone qui se nomme Avenoel. Et malgré les avertissements publiés par la société qui gère ces plateformes de discussion, la modération des commentaires a du mal à endiguer le phénomène. Mais pour alpaguer les joueurs qui seraient déjà en ligne lors d’une partie, la méthode employée par les trolls de Poutine est plus subtile. Ils accrochent d’abord leurs cibles en publiant des blagues de mauvais goût sans référence direct à l’offensive russe en Ukraine. Si cet hameçonnage prend, ils invitent alors les internautes à venir poursuivre les discussions sur des messageries cryptées comme Discord ou Telegram.

Les développeurs s'engagent pour soutenir l'Ukraine

La guerre en Ukraine a aussi poussé l’industrie du jeu vidéo à réagir. Le marché russe du jeu vidéo, essentiellement axé sur PC et sur smartphone, pèse environ 2 milliards de dollars. Et bien que cela représente une goutte d’eau en comparaison des 300 milliards de dollars générés dans le monde, la majorité des grands noms du secteur vidéo ludique ont pris position en solidarité avec l’Ukraine. Sony a décidé d'annuler la sortie en Russie de son dernier jeu phare, Gran Turismo 7, pour ses consoles PlayStation.

Du côté de Nintendo, les ventes sur la version russe de son magasin en ligne sont suspendues. Ubisoft, l'éditeur français, a pris une décision similaire. Electronic Arts lui emboite le pas en retirant les équipes russes des dernières versions de ses jeux de foot FIFA. Epic Games, l’éditeur de Fortnite, a en revanche choisi une voie médiane en stoppant les ventes de contenus dans ses jeux en ligne en Russie, sans pour autant en interdire l'accès. Par ailleurs, on constate que de nombreux studios de développement en Ukraine qui travaillent en sous-traitance pour l’industrie vidéo ludique, sont à l’arrêt. Alors n’en déplaise aux gamers qui seraient impatients de retrouver leurs titres préférés sur leurs consoles, rappelons que la guerre, c’est pour de vrai, et ça n’a rien à voir avec un jeu vidéo.

