South by Southwest: les «start-up» françaises investissent la ville texane d'Austin

Le festival texan South by Southwest est une référence en matière d'innovation, de culture et de technologie.

Le festival South by Southwest est un festival incontournable aux États-Unis qui a rouvert après deux années de pause due au Covid-19. Des centaines de « start-up » (« jeunes pousses ») sur les terrains du changement climatique, des énergies renouvelables, du Web 3.0 sont déjà présentes dans cette ville du Texas et profitent du rendez-vous pour chercher de nouveaux client et partenaires.

Si la Silicon Valley en Californie héberge encore beaucoup de start-up du web, elle a tendance à perdre peu à peu de son attractivité. Il y a aussi Boston avec le MIT où se trouvent le secteur du deep tech, c'est-à-dire les technologies tangibles comme la robotique, les intelligences artificielles ou la blockchain. Houston, elle, regroupe les start-up de l’énergie.

Au Texas, Austin devient petit à petit un terreau de l’innovation, avec de plus en plus de jeunes pousses du web qui s'y installent. Et c’est vrai que la venue de Elon Musk à Austin, avec Tesla, Space X et Satrbase installés plus au sud au Texas à Boca Chica ont aussi aidé.

La tech française présente à Austin

Une quinzaine d’entreprises des nouvelles technologies françaises ont investi Austin.

- « Nous, ce qu'on veut faire, c’est remplacer les centrales à gaz et à charbon. Les fermer ! Je m’appelle Franck Lahaye et je suis le co-fondateur d’Airthium, on fait du stockage d’énergie très longue durée. C’est un système qui vous permet de stocker des énergies renouvelables sur plusieurs milliers d’heures, et qui vous permet de garantir la disponibilité de ces énergies. »

- « Je suis Aurélie Beaumel, co-fondatrice de BluSphinx. Nous sommes dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. On a développé une nouvelle technologie d’intelligences artificielles qui permet d’automatiser la mise à niveau en cybersécurité avancée pour des PME notamment dans le secteur de la défense et de l’aérospatiale. »

Deux autres entreprises sont venues de la région parisienne et cherchent des clients ou des partenaires.

- « Notre entreprise s’appelle Pascal, on fabrique des processeurs quantiques. C’est la nouvelle génération de processeurs. Nouveaux paradigmes de calculs. Il faut savoir qu’aujourdhui, l’industrie du numérique produit autant de gaz à effet de serre que l’ensemble du trafic aérien. L’ordinateur quantique permet d’apporter des solutions à ça, et permettre de résoudre des problèmes complexes tels que la distribution de l’énergie. »

- « Moi je représente une société qui s’appelle Interstellar Lab. On fait partie de la sélection des finalistes pour la compétition de start-up de South by Southwest pour les technologies innovantes, pour construire le monde du futur. Donc on vient présenter notre solution. On propose des dômes à environnements contrôlés, qu’on appelle des biopodes, qui sont des structures gonflables que l’on déploie sur terre et dans un futur proche dans l’espace. On travaille avec la NASA et l’agence spatiale française pour les applications spatiales. Et à l’intérieur de ces dômes, on va recréer des conditions climatiques idéales pour permettre aux plantes de pousser, et de pousser très vite, dans les meilleures conditions possibles. »

At Interstellar Lab, we grow life anywhere 🌱

Plus de visibilité aux États-Unis

Toutes ces entreprises présentes à South by Southwest cherchent à trouver et rencontrer des investisseurs, des partenaires. Et pourquoi pas à s’installer sur place. Pour se faire, elles peuvent s’appuyer sur Business France, le réseau French Tech qui existe dans une dizaine de villes américaines et l’ambassadeur français aux États-Unis, Philippe Etienne, qui a même fait le déplacement dans ce festival foisonnant pour les soutenir.

