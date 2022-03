Le South by Southwest au cœur de la créativité et du monde technologique de demain

Des milliers d’entrepreneurs, influenceurs et de nombreuses entreprises des nouvelles technologies ont passé la semaine à Austin. Le festival South by Southwest (SxSw) constitue un événement incontournable du monde digital et de la créativité.

Lors du concours d’innovation du festival se trouvaient des start-up américaines, mais aussi australienne, argentine, turque, israélienne, togolaise ou vietnamienne. Venus d'Hô-Chi-Minh-Ville, les innovateurs de Vulcan Augmentics souhaitent créer une plateforme en ligne où l’on pourrait choisir des éléments robotisés pour « perfectionner ou augmenter son corps ». Il faut dire qu’au Vietnam, chaque année, des dizaines de personnes sont encore amputées ou tuées par les mines.

« L’industrie des technologies d’augmentation n’en est qu’aux soubresauts au Vietnam, explique Ella Trinh, la cofondatrice. Mais à Hô-Chi-Minh-Ville, qui est le hub de l’innovation chez nous, une sorte de Silicon Valley locale, les jeunes pousses dans les domaines de l’enseignement ou des blockchains sont vraiment en train de prendre leur essor. »

Sur leur stand, leur première création : un bras cybernétique. « Nos machines sont programmées pour récupérer vos signaux biologiques et les transformer en message pour que votre prothèse apprenne ce que veut faire votre corps, poursuit l’autre co-fondateur, Rafael Masters. Mais nous avons besoin d’un million de dollars pour développer nos logiciels. Nous étions à une conférence à Toronto, au Canada, où ils nous ont conseillé de concourir au prix de l’innovation du SxSw. Nous ne pensions honnêtement pas faire partie des finalistes, mais nous y voilà. »

Une trentaine d'expériences de réalité virtuelle

Du transhumanisme, on passe à un espace dédié à 34 expériences de réalité virtuelle. On est transformé en insecte en proie aux éléments en Camargue avec Liminal Lands, réalisé par Erratic Animist Studio. On survit aux attaques du 11-Septembre dans une expérience du studio parisien Targo. On participe à un concert immersif de hip-hop de Megan Thee Stallion ou on accompagne en réalité virtuelle une femme enceinte qui doit faire un choix concernant sur sa grossesse dans The Choice. Au Texas, la limitation du droit à l’avortement est toujours un sujet.

En marge du festival officiel, Orange a présenté son expérience de réalité augmentée (XR en anglais), qui permet de visiter la cathédrale de Notre-Dame à travers les âges. « Le SxSw est un endroit hybride au croisement de la culture et de la technologie. On n’allait pas se gêner pour partager cette expérience très innovante », lance Morgan Bouchet, en charge du contenu digital, de métavers et des projets réalité augmentée chez Orange Innovation. L’entreprise française, installée dans la Sillicon Valley depuis 20 ans, venait chaque année à Austin pour constater les innovations, mais cette année marque un tournant en proposant une expérience immersive.

Le projet Éternelle Notre-Dame, créé avec l’aide du diocèse de Paris, les établissements publics et des historiens, est visible à la Défense depuis le 15 janvier. Cette expérience de 45 minutes se déplace ce printemps à la Conciergerie, et ensuite sous le parvis de Notre-Dame de Paris. L’entreprise de télécoms veut aussi mettre en valeur le développement de la 5G, qui permet de mettre la technologie dans le Cloud et non dans le casque virtuel.

Instruments novateurs et NFT

Dans le salon des industries créatives, de nombreux pays européens ont leurs stands. Du côté français, entre autres, Joué a développé un instrument de musique à brancher sur tablette ou ordinateur. Une coque en bois avec un clavier modulable en silicone. « Un instrument de musique numérique durable, explique Pascal Joguet, le président de Joué, avec des matières recyclables avec le minimum de déchet (pas de batteries) et développées localement. C’est la première fois qu’on vient au South by Southwest. On nous l’a conseillé, car c’est le point de rencontre entre le monde de la musique et celui de la tech. Et rien qu’en quelques heures, nous avons déjà fait plein de connexions. »

Depuis le dernier South by Southwest, il y a trois ans, un nouvel élément numérique est devenu incontournable, les NFT. Ce format numérique unique et non fongible créé et vendu par des artistes. Alors forcement, il y a eu beaucoup de lancements de produits autours des NFT cette année. La chanteuse américaine Dolly Parton est venue promouvoir les siennes. Mais pour d’autres, les NFT et les cryptos-monnaies ne sont que des arnaques, des pyramides de Ponzi.

Pour l’acteur de la série Gotham, Ben McKenzie, le fait d’être une célébrité ne fournit aucune crédibilité pour vendre des monnaies numériques, qui servent à acheter des NFT, mais ne sert qu’aux spéculateurs dans un univers non régulé.

