Présidentielle: les données numériques des électeurs scrutées de près par les candidats

Tous les partis politiques en France disposent depuis longtemps de bases de données réunissant les noms et les coordonnées de leurs sympathisants ou de leurs adhérents. Mais ce ne sont pas les seules sources d’informations numériques dont disposent les candidats à la présidentielle pour mener une campagne intensive en ligne.

L’analyse des données numériques que laissent les citoyens en surfant sur le web offre depuis longtemps aux politiques du monde entier la possibilité d’affiner leur stratégie électorale en ligne. Ce ciblage numérique a permis, par exemple, en 2008 à Barack Obama de remporter la victoire en employant les ressources de l’immense base de données de la firme américaine Catalist, qui engrangeait des données sensibles concernant l’origine ethnique, l’appartenance religieuse, ou encore les marques préférées de denrées alimentaires des électeurs américains. Après analyse de ces données, il était possible d'évaluer les possibilités qu'un électeur bascule dans le camp du candidat-président des États-Unis à l’époque.

Des informations contrôlées par la CNIL

En France, comme dans tous les pays de l’Union européenne, l’emploi de ce type de fichiers à des fins électorales est interdit. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en interdit la constitution et encadre scrupuleusement l’emploi par les équipes des candidats de ces informations dites sensibles. Officiellement, seules les bases de données réunissant les noms et les coordonnées des sympathisants ou des adhérents à un parti politique seraient autorisées. Dans les faits, c’est une toute autre histoire ! Les sources d’informations dont disposent les candidats pour battre campagne sur le terrain du numérique sont plus diverses en réalité. Les données anonymisées des études sociodémographiques, les résultats des sondages d'opinion, l'historique des bulletins exprimés dans les bureaux de vote lors de précédentes élections locales comme nationales, sont mises à contribution par toutes les équipes de campagne.

Ces informations n’étant pas nominatives, les électeurs sont-ils protégés contre un matraquage politique par voie électronique ? Peut-être pas ! Une récente étude américaine et européenne a démontré que tous les systèmes qui ont été mis en place pour protéger notre vie privée numérique sont facilement contournables. Notamment avec le développement de logiciels qui sont capables aujourd’hui de recouper et de classer par critère les informations d’un individu parmi des milliers d’autres.

Le ciblage numérique des électeurs, une activité à part entière

Par ailleurs, les partis politiques recourent à d’autres bases de données plus controversées, qui ne sont ni publiques, ni locales, ni même anonymisées. Elles sont vendues au plus offrant par les professionnels du commerce de la donnée individuelle. Cette activité est tout à fait légale en France si elle figure dans les comptes de campagne, rappelle la CNIL, à la condition toutefois d’indiquer clairement aux internautes l’origine de ces données, en précisant s’il s’agit d’une collecte indirecte sur les réseaux sociaux, d’achats de bases de données ou l’acquisition auprès d’un opérateur d’une liste de contacts téléphoniques.

Mais qu’ils soient diffusés par courriels ou par SMS, les équipes de campagne ont l’obligation de fournir aux internautes les moyens techniques se désabonner à tout moment de ces messages de prospection électorale.

