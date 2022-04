Le réseau social Twitter coupe le robinet à propagande de la Russie

Le réseau social Twitter limite plus de 300 comptes du gouvernement russe, profils officiels des ministères et des ambassades, ainsi que les comptes des hauts fonctionnaires russes.

Le réseau social Twitter a annoncé de nouvelles mesures contre les comptes gouvernementaux russes pour réduire la circulation de la propagande du Kremlin sur le réseau social.

Les plateformes internet occidentales et particulièrement les réseaux sociaux se livrent à une véritable guerre de l’information en ligne depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février. Les informations sur le conflit ukrainien qui circulent sur les plateformes sociales déplaisent fortement aux autorités de Moscou. Et pour juguler toute contestation possible au sein de sa population, la Russie a mis en place une censure d’Etat de l’internet dont l’objectif est de gommer toute référence au conflit meurtrier de l’Ukraine.

Cette censure s’est abattue de façon indifférenciée sur tous les médias du pays comme les télévisions, les journaux, mais aussi sur les simples particuliers des réseaux sociaux. Les internautes ont interdiction, sous peine de prison, d’employer dans leurs messages les mots « guerre » ou « invasion » et encore moins d’évoquer les massacres perpétrés par les militaires russes contre les civils ukrainiens. Et afin de mieux contrôler les canaux de diffusion en ligne des Occidentaux, le service de sécurité russe, le FSB, par le truchement d’un tribunal de Moscou a tout simplement décidé de bloquer certains réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, en estimant qu’ils menaient en ligne et sur son territoire, des activités « extrémistes ».

Si Twitter restait encore accessible en Russie, son accès a été fortement restreint pour les internautes dans le pays. C’est l’une des raisons pour lesquelles la firme californienne vient de prendre des mesures radicales contre plus de 300 comptes officiels du gouvernement de Vladimir Poutine. « Nous ne faciliterons pas la diffusion des messages des comptes gouvernementaux des États qui limitent l'accès libre à l'information et sont impliqués dans des conflits armés, que Twitter soit bloqué ou non dans un pays », justifie le groupe.

Les comptes ciblés comprennent les profils officiels des ministères et des ambassades, ainsi que les comptes des hauts fonctionnaires russes. Concrètement, ils ne seront plus « recommandés » aux utilisateurs de la plateforme, et ce, dans aucune des catégories du site Web ou à travers son application sur mobile. Leurs messages ne seront plus affichés dans le fil d'actualités, les recherches effectuées par les internautes sur les contenus qui ont déjà été publiés ne seront pas référencés, précise Twitter dans son communiqué.

Le réseau social remarque aussi que sa plateforme ne servait, en définitive, qu’à reprendre dans le monde des messages de propagande orchestrés par le Kremlin. Et Twitter est bien décidé à couper le robinet à infox de la Russie. Le réseau annonce, par ailleurs, qu’il exigera la suppression des tweets publiés par des comptes de médias gouvernementaux ou affiliés à l'État de Vladimir Poutine qui partagent des contenus représentant des prisonniers de guerre dans le contexte du conflit en Ukraine.

