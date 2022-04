Meta lance la vente d’objets virtuels dans son métavers

Meta, la maison-mère de Facebook, a fait du Metavers la ligne directrice de son développement. La firme de Marc Zuckerberg compte maintenant rentabiliser ses investissements en annonçant la vente d’objets virtuels directement dans ces espaces numériques en 3D.

Un métavers ? Qu’est-ce que c’est ? Pour faire simple, ces univers sont gérés par de puissants ordinateurs, afin d'offrir à leurs visiteurs une expérience dans un environnement virtuel en trois dimensions. Des espaces numériques dans lesquels il devient possible de se déplacer par le truchement d’un avatar, c'est-à-dire un personnage en 3D simulant une représentation de soi-même plus ou moins fidèle, pour assister à des concerts avec ses amis ou encore participer à une réunion entre collègues dans un bureau numériquement reconstitué à l'identique.

Ces copies conformes du monde qui nous entoure s’appuient sur les technologies de pointe comme celles que proposent les casques immersifs. Et ce serait clairement l’avenir pour les grands réseaux sociaux asiatiques ou américains qui reprendront ainsi les règles de communication verbale et non verbale conformes à la réalité, comme les gestes, les expressions faciales ou encore le ton des voix de leurs visiteurs à l'aide des casques immersifs.

Mais qu’ils soient conçus pour le divertissement ou pour des activités professionnelles, ces lieux de la réalité alternative, transforment déjà l’internet tel que nous le connaissons, précise Nicolas Vernet, directeur de Skyreal, société française qui développe des outils de réalité virtuelle pour les grandes entreprises. « Aujourd’hui, Meta prépare la suite de Facebook et selon Marc Zuckerberg, l’avenir de ses réseaux sociaux passe principalement par le développement d’un univers virtuel. Pour mener à bien son projet, la firme américaine se concentre sur son secteur de prédilection, c’est-à-dire celui du divertissement permettant de se rencontrer, de partager des photos, de faire des jeux à plusieurs et ainsi de suite. Mais une fois ce métavers de loisir mis en place, l’entreprise a besoin d’abonnés réguliers pour récupérer de la donnée, afin de la monétiser auprès des annonceurs et gagner de l’argent».

Si les métavers existent depuis longtemps, on assiste actuellement à une accélération de leur développement avec l’apport d’investissements financiers colossaux. « Aujourd’hui, ces univers virtuels permettent à plusieurs personnes de se parler, mais aussi de collaborer, que ce soit dans les environnements 3 D de Meta pour se divertir ou en utilisant les outils professionnels de notre société Skyreal, comme le font, par exemple, les ingénieurs d’Ariane Espace qui réalisent les travaux de design du lanceur Ariane 6, en réalité virtuelle et directement dans un monde virtuel. », détaille Nicolas Vernet.

Les créateurs sur la plateforme en ligne Horizon pourront produire et vendre des accessoires de mode ou proposer un accès payant à une autre partie de cet univers 3 D thématisé. Les visiteurs d’Horizon n’auront que l’embarras du choix puisque 10 000 « mondes » aux environnements différents ont déjà été générés, explique le groupe californien.

Meta a déjà réuni autour de son projet plus de 300 000 utilisateurs rien qu’aux États-Unis et au Canada. Si la firme ne compte pas vendre elle-même ces objets virtuels, elle espère toutefois en retirer des revenus publicitaires conséquents. L’entreprise américaine dépend en effet exclusivement de la publicité ciblée qu’elle diffuse actuellement sur l’ensemble de ses plateformes sociales. Bientôt, ce sera aussi évidemment à travers ses métavers.

