Le salon français VivaTech amorce sa transition climatique, mais oublie l'écologie

VivaTech, le salon dédié à l'innovation et aux start-ups, s'achève ce samedi 18 juin 2022, seul jour d'ouverture au grand public. Ces trois derniers jours, il était réservé aux professionnels, étudiants et investisseurs. L'occasion de faire le bilan après avoir pris la température écologique du secteur.

Comme tous les salons et grandes expositions, la prise en compte des enjeux écologiques à VivaTech ne saute pas directement aux yeux. Sous la vague de chaleur torride de Paris qui arrive doucement d'Espagne, on entre par des portes battantes dans l'immense hall 1 métallisé. S'ouvre alors une oasis de fraîcheur, un lieu parfaitement climatisé, où l'on déambule au milieu des dernières innovations primordiales pour notre avenir à tous : le dentier laveur de dent, les robots baristas, le siège volant monoplace ou encore le monde virtuel pour échanger avec son banquier.

Pourtant, quand on les interroge, les participants au salon se revendiquent écolos, au moins dans leur vie personnelle. Compost, déplacement à vélo, douche plutôt que bain… Les désormais traditionnelles recommandations qui déchargent la responsabilité du système sur les citoyens sont bien intégrées - pour rappel, seulement 25 % de la consommation d'eau en France est imputable aux individus. La remise en question du principe même de la consommation à outrance l'est moins.

Consommer tout en décarbonant ?

Une partie du salon semble ainsi bloquée dix ans en arrière, à base de technologies dignes des pages « conso-futur » de magazines de vulgarisation scientifique. Voitures volantes ou voitures connectées tentent d'attirer l'attention face à des robots de loisirs, des casques à réalité virtuelle permettent de faire du tennis avec son banquier en haut d'un volcan (pas loin !), tout cela dans un déferlement de goodies en tous genres.

Le stand de la banque BNP Paribas à VivaTech, épinglée pour son soutien à l'industrie fossile, donnait la part belle aux metavers. Pour s'évader une fois que l'on sera enfermé sous un climatiseur tout l'été ? © Léopold Picot

La plupart des entreprises présentes dans le salon, même celles qui se disent écologiques, encouragent un mode de vie qui risque de devoir être remis en question. Benjamin, par exemple, promeut une entreprise qui transforme les voitures thermiques en voitures électriques : « Le véhicule n'a pas été conçu à l'origine pour recevoir les batteries donc l'autonomie est de 100 kilomètres. On va surtout cibler la deuxième voiture de monsieur tout le monde pour emmener les enfants à l'école, aller chercher la baguette de pain. »

Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'idée en soi : décarboner un véhicule, c'est plutôt une bonne idée, même si les batteries se reposent aussi sur des ressources limitées, quoique plus abondantes. Il s'agit plus de se demander pourquoi les pouvoirs publics n'investissent pas massivement dans les transports en commun, les transports décarbonés légers et le rétablissement de services de proximités, pour éviter, justement, que « monsieur tout le monde » utilise voire achète une deuxième voiture, certes électrique, pour aller chercher son pain ou amener ses enfants à l'école ?

« Amish VS Entrepreneurs : faut-il déprogrammer l'innovation ? »

Soyons honnêtes : une partie du salon commence à prendre conscience de la crise climatique qui arrive. L'idée d'économie circulaire, avec la mise en avant d'entreprises comme Back Market (qui va néanmoins devoir faire des efforts en termes de livraison décarbonée), est assez présente, beaucoup de matériaux utilisés sont désormais recyclables, des innovations pour lutter contre le réchauffement climatique jaillissent de tous les côtés, même s'il reste à voir lesquelles survivront à l'épreuve de la mise sur le marché.

Une conférence sur l'économie circulaire à Vivatech le 16 juin 2022 avec Camille Richard, responsable RSE de Back Market. © Léopold Picot

La première question n'est pas tant de savoir si la tech prend conscience de l'enjeu climatique. Petit-à-petit, le fait s'impose. C'est plutôt la façon d'arriver à le limiter qui interroge. C'était d'ailleurs l'enjeu d'un débat passionnant organisé par Tech Trash sur le stand d'Orange, « Amish VS Entrepreneurs : faut-il déprogrammer l'innovation ? ». Une référence volontairement provocante aux propos d'Emmanuel Macron sur les opposants à la 5G, et une prise de recul bienvenue dans un secteur qui peine à en prendre.

Pour résumer, Irénée Régnauld, chercheur et président du collectif Le Mouton Numérique, considère que pour l'écologie, comme pour limiter les fake news où les monopoles de la tech, il faut réguler et insérer de la démocratie dans les entreprises : « dans la tech comme partout ailleurs il y a de la conflictualité, il faut assumer la conflictualité, il faut mettre des arrêts et des règles. »

Du côté de Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, le souci vient des monopoles, mais aussi de l'éducation des consommateurs aux technologies. Marqué par l'opposition à la 5G, il avance : « À différents degrés, je crois à cette guerre de chapelle entre technophiles et technophobes. C'est un problème d'éducation, de culture technologique, le fait que l'on comprenne ces technologies, et qu'elles-mêmes ne soient pas toujours dans ces logiques du haut vers le bas. » Un argument que rejette Irénée Régnauld.

Si le débat sur la question de la place de la démocratie dans les entreprises numériques et les grandes orientations décidées par les États (la 6G est déjà en préparation sans concertations des citoyens) était passionnant, il a fini par largement dépasser la question écologique posée par TechTrash. C'est à peine si la question de l'effet rebond de l'innovation a été abordée.

La crise écologique n'est pas que climatique

Derrière ce débat sur l'orientation à donner face à la crise climatique se cache une deuxième question : où sont passées les autres crises écologiques ? La crise de l'eau, des ressources rares, la crise de la biodiversité, l'acidification des eaux, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore… Tout cela semble à mille lieues des préoccupations d'une majorité des participants à VivaTech. Bien entendu, l'innovation n'a pas vocation à résoudre toutes ces crises, mais elle n'a pas vocation à contribuer à les aggraver.

Le stand de la région Centre-Val de Loire à Vivatech, le 16 juin 2022. © Léopold Picot

Tout n'est pas noir, heureusement : certaines pousses vertes rassurent sur le potentiel de la technologie dans la lutte pour l'écologie. Kumulus, par exemple, qui vient de créer un générateur de rosée, pour créer de l'eau à partir de sec, et qui pourrait profiter, à son échelle, à certaines communautés particulièrement exposées à la désertification. Pour préserver la biodiversité, une entreprise allemande, Dryad, a développé un capteur minuscule, peu cher, qui protège à lui seul 5 hectares. Son cofondateur, Cartsen Brinkschulte, déclare d'ailleurs à ce propos : « Nous ne développons des produits que lorsque les deux objectifs sont atteints, lorsque nous pouvons faire des bénéfices, mais aussi lorsque nous avons un impact sur l'environnement, une contribution positive à la société et à la nature. Et je pense que c'est une combinaison très symbiotique : il peut être très bénéfique d'aider la nature. »

Cartsen Brinkschulte, cofondateur de Dryad, tient dans sa main le petit dispositif permettant de détecter précocement des feux de forêts à VivaTech, le 16 juin 2022. © Léopold Picot

La « deeptech », la recherche fondamentale appliquée au quotidien, prend peu à peu sa place également à VivaTech. En témoignent les stands d'Air Liquide, du CNRS, ou de l'Inria (l'Institut national de recherche en science et technologie du numérique). Plus sérieuse, moins tape-à-l'oeil - et donc moins attirante - elle donne de l'espoir. Comme la startup Airthium, une bande de jeunes ingénieurs qui développent une pompe à chaleur qui pourrait bien compenser le problème de la variabilité des énergies renouvelables.

Tout est question de paradigme, de récit. Pour l'instant, la high-tech est survalorisée dans les médias, dans l'imaginaire politique et sociétal. L'image de l'homme providentiel, comme Elon Musk, anime le monde de la tech. Peut-être que la technologie finira par nous sauver tous, en captant le carbone dans l'atmosphère, en recyclant parfaitement tout ce que l'on utilise. En attendant, les scientifiques sont plutôt sceptiques, et la majorité appelle à la sobriété, voire à la décroissance. Et cela commence par une question que devrait se poser tout ingénieur travaillant sur une innovation : « Pour quoi faire ? ».

