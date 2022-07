Face à l'urgence climatique, quelles alternatives à la viande d'élevage?

La consommation de viande d’élevage a doublé ces 50 dernières années, posant des problèmes environnementaux et sanitaires de plus en plus pressants. Problèmes auxquels entendent remédier les produits alternatifs à base de plantes, de mycoprotéines ou de viande de synthèse.

« La viande issue de la production conventionnelle sera un jour pour nos petits-enfants ce que la cassette audio est pour nous aujourd’hui : une relique du passé. » C’est la prévision formulée en avril dernier par le centre d’études suisse sur les questions de politique économique et sociale Gottlieb Duttweiler, qui synthétisait les idées d’une dizaine de think tanks. Un espoir partagé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), qui estime dans son dernier rapport que « le plus grand potentiel par transition viendrait du passage à des régimes tournés vers les protéines végétales ».

Car l’addition de notre régime carné est salée. Les systèmes de production animale occupent 28% de la surface de l’Union européenne, soit 65% de sa surface agricole. Par rapport à l’ensemble du secteur agricole, l’élevage est responsable de 78% de la perte de biodiversité terrestre, 80% de l'acidification des sols et la pollution atmosphérique, 81% du réchauffement climatique et 73% de la pollution de l'eau (IOP Publishing, 2015).

Malgré une urgence climatique de plus en plus pressante, l’humanité n’a jamais autant consommé de viande. La production est ainsi passée de 70 millions de tonnes en 1961 à 330 millions en 2018, parallèlement à l’élévation du niveau de vie occidental. Les pays émergents suivant la même tendance, la production mondiale de viande devrait atteindre 524 millions de tonnes en 2080, selon les projections de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Merguez vegan, steaks de pois, aiguillettes de soja

Or les alternatives existent, et elles sont nombreuses. Pour adopter les « régimes tournés vers les protéines végétales » que le Giec appelle de ses vœux, les consommateurs français peuvent d’abord redécouvrir les produits traditionnels (céréales, légumineuses, tubercules) qui constituaient la base de l’alimentation des ménages avant les Trente Glorieuses. « Devenir vegan implique de réapprendre à cuisiner, reconnaît Tom Bry-Chevalier, doctorant spécialiste des viandes alternatives à l’université de Lorraine. Mais pour ceux qui veulent garder leurs habitudes en cuisine ou ne pas s’exclure lors des repas en commun, il est désormais possible de trouver beaucoup de produits végétaux de substitution. Si vous organisez un barbecue par exemple, il existe maintenant des merguez vegan qui feront parfaitement illusion ! »

Longtemps cantonnés aux rayons spécialisés des magasins bio, les « steaks » végétaux à base de pois, tofu ou protéines de soja paradent désormais en tête de gondole dans les supermarchés. Des publicités pour La Vie, Beyond, Heura ou Happyvore s’étalent sur les murs du métro parisien, vantant des « lardons végétaux » avec du « porc sans porc » ou des « aiguillettes végétales » mimant le poulet. Au point d’attirer les foudres des professionnels de la viande, qui viennent d’obtenir l’interdiction légale des termes de « steaks » et « saucisses » végétaux. La nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur le 1er octobre, restreindra pour les produits fabriqués en France « la terminologie spécifique de la boucherie et de la charcuterie » aux seuls produits d’origine animale. Une victoire pour le lobby de la viande, qui dénonçait un risque de tromperie des consommateurs. Mais aussi le signe que le vent est en train de tourner, et que les alternatives à la viande séduisent de nouveaux consommateurs.

« J’ai découvert ça à un festival gastronomique en mai dernier, le Taste of Paris, raconte Quentin, 29 ans, omnivore par goût, mais écolo de cœur. J’ai testé plusieurs marques qui imitaient de la viande, et le goût et la texture m’ont agréablement surpris, moi qui suis grand amateur de viande. » Il cède quelques semaines plus tard aux sirènes des « nuggets », « aiguillettes », « steaks hachés » et « lardons » végétaux, à la faveur d’une promotion dans son supermarché. « J’ai testé les quatre, par curiosité, avec des résultats mitigés, mais plutôt positifs. Les lardons m’ont laissé sur ma faim, mais j’ai beaucoup aimé le reste. C’était bon et, surtout, la texture imitait très bien celle de la viande. Le faux steak haché, par exemple, était totalement bluffant. »

Pour aller encore plus loin, il est possible de se tourner vers les produits issus de la fermentation comme les mycoprotéines, fabriquées à base d’organismes unicellulaires ou de champignons. En mai dernier, une étude de la revue Nature évaluait que remplacer 20% de la consommation mondiale de bœuf et d'agneau par ces protéines « microbiennes » pourrait réduire de moitié les émissions de CO2 et la déforestation liées à l'agriculture d'ici à 2050. Un substitut idéal à la viande, saluait la chercheuse à l’université d’Helsinki Hanna Tuomisto, citée dans l’étude, car « riche en protéines et contenant tous les acides aminés essentiels ».

Le boom de la viande cultivée

Et pour les carnivores les plus acharnés, il existe encore une alternative : la viande cultivée en laboratoire. Ce n’était en 1943 qu’un délire sorti de l’imagination de René Barjavel, qui racontait dans son roman d’anticipation Ravages la disparition de l’élevage et la culture de la viande « sous la direction de chimistes spécialistes » capables de produire en masse « une viande parfaite, tendre, sans tendons, ni peaux ni graisse, et d’une grande variété de goûts ». Soixante-dix ans plus tard, en 2013, des chercheurs de l’université de Maastricht présentaient au grand public le premier hamburger produit via culture cellulaire.

« La viande cultivée est une viande produite en cultivant directement des cellules animales, explique Tom Bry-Chevalier. Le processus de fabrication commence par l'acquisition et la mise en banque des cellules d'un animal. Ces cellules sont ensuite cultivées dans des bioréacteurs à des densités et des volumes élevés. » Pour les alimenter, elles sont placées dans un milieu de culture riche en oxygène, composé de nutriments de base (acides aminés, glucose, vitamines, sels inorganiques) et complété par des protéines et d'autres facteurs de croissance. « Les changements dans la composition du milieu, poursuit le chercheur, déclenchent la différenciation des cellules immatures en cellules de muscle, de graisse, de tissus conjonctifs qui constituent la viande. Les cellules différenciées sont ensuite récoltées, préparées et conditionnées en produits finis. »

Saucisses préparées à partir de viande cultivée en laboratoire © New Age Meats

L’industrie de la viande cultivée a connu cette dernière décennie une croissance exponentielle, et une centaine de start-ups de bio-ingénierie cellulaire ont essaimé dans le monde. En France, la jeune pousse parisienne Gourmey a levé 10 millions de dollars l’an dernier pour ouvrir un atelier de production de « foie gras » de culture dans la capitale. En décembre 2020, l’agence de sécurité alimentaire de Singapour a autorisé l’entreprise américaine Eat Just à vendre des nuggets à base de poulet de synthèse. Et le 17 juillet, des chercheurs chinois de l'université de Tsinghua et de l'université agricole de Nanjing ont annoncé que leurs boulettes de porc cultivées en laboratoire seraient bientôt prêtes pour la production de masse.

Dans une tribune publiée cette semaine dans Libération et intitulée « Les “viandes végétales” sont le meilleur investissement pour l’avenir du climat », Tom Bry-Chevalier et ses co-signataires appellent donc les gouvernements et les investisseurs à « privilégier les protéines alternatives parmi les solutions d’avenir pour le climat ». Ils citent ainsi un récent rapport du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group selon lequel « les investissements dans les alternatives végétales à la viande sont bien plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que les autres investissements verts ». « Chaque euro investi dans ces produits, écrivent-ils, aurait trois fois plus d’impact que s’il était placé dans l’amélioration énergétique des bâtiments et onze fois plus que dans la fabrication de voitures électriques. »

