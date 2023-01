La manipulation frauduleuse des écoutes musicales en ligne, un phénomène qui prend de l'ampleur

LightRocket via Getty Images - SOPA Images

Sur les plateformes musicales en France, des milliards de fausses écoutes font gonfler artificiellement les statistiques de la notoriété en ligne des artistes, et par conséquent les rémunérations auxquelles ils peuvent prétendre. Un phénomène d’arnaque qui prend de l’ampleur, révèle un rapport du Centre national de la musique.

Les réseaux sociaux et les plateformes de diffusions en direct sur internet sont devenus ces dernières années des outils numériques incontournables pour assoir sa notoriété en ligne en tant qu’artiste musicien. L’objectif des créateurs est bien évidemment d’obtenir une juste rétribution pour leurs productions musicales qui sont principalement diffusées sur les grandes plateformes de streaming.

Après plus de dix-huit mois de travail, le Centre national de la musique a publié, lundi 16 janvier, son étude sur la manipulation des écoutes sur les plateformes musicales et qui indique que nous sommes tous victimes d’une arnaque en ligne dont abusent certains artistes peu scrupuleux. Cet organisme qui dépend du ministère de la Culture, a enquêté sur la cybermanipulation en 2021 des taux d’écoutes qu'affichent certains artistes en ligne.

Le Centre national de la musique diffuse son étude sur la manipulation des écoutes sur les plateformes musicales, et plus précisément sur les streams considérés comme frauduleux, ou faux streams.https://t.co/gBPMpdxxN3 — Centre national de la musique (@le_CNM) January 16, 2023

La notoriété de certains artistes gonflée artificiellement

Cette escroquerie a permis à certains de toucher une rémunération directe de la part les plateformes de streaming, en faisant croire artificiellement à leur succès. Entre 1 et 3 milliards de ces streams musicaux ont été considérés comme frauduleux, représentant ainsi de 1 à 3 % du marché du streaming musical en France. Spotify, Qobuz et Deezer ont fourni des chiffres particulièrement détaillés au Centre national de la musique pour mener son étude. En revanche Amazon Music, YouTube et Apple Music n'ont pas voulu coopérer avec l’organisme.

Le procédé pour faire gonfler son taux de notoriété sur les plateformes de streaming et donc au final sa rétribution, est connu depuis des années. La technique s’inspire de certaines pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont rétribués selon le nombre de vues ou d’internautes qui les suivent. Les artistes faussaires de la musique en ligne emploient un procédé similaire en louant, par exemple, les services de « fermes à clics ». Une myriade d’ordinateurs fera alors tourner leurs titres en boucle sur les plateformes de diffusion à travers généralement de faux comptes qui ont été ouverts avec des cartes bleues périmées ou volées.

Le CNM propose l’élaboration d’une charte

Les fraudeurs peuvent aussi demander à des pirates informatiques de prendre le contrôle des ordinateurs de véritables abonnés aux services de streaming afin de déclencher ces écoutes fictives, ou encore de cloner des sites d’artistes connus qui permettent de glisser dans les pages réservées aux fans leurs titres bidons.

Début décembre 2022, l'UPFI condamnait le recours aux fake streams et appelait ses membres à ne pas y recourir : https://t.co/Xxih4ig1C1@le_CNM publie aujourd'hui la première étude chiffrée sur le sujet, une étape indispensable dans l'appréhension de cette pratique https://t.co/H5ZQ6pvvGT — UPFI (@UPFI_syndicat) January 16, 2023

Le hip hop et le rap serait le genre musical le plus touché par ces arnaques, selon le rapport. Le Centre national de la musique préconise la mise en place « d'une charte interprofessionnelle de prévention les écoutes en ligne fictives » en demandant, par ailleurs, l'intervention de la répression des fraudes pour lutter contre le phénomène.

