Au forum de Davos, l’UE prône une coopération internationale sur le numérique

Le Forum économique mondial (World Economic Forum) de Davos est placé cette année sous le thème de la « coopération dans un monde fragmenté ». Selon les représentants institutionnels et industriels européens, le développement inégal du numérique selon les régions du monde accentuerait cette fragmentation.

Publicité Lire la suite

Un internet et des réseaux sociaux qui fonctionnent en roue libre, sans jamais se soucier de la modération des messages, une envolée de la cyberdélinquance ou encore la domination écrasante des Gafam qui tentent d’échapper aux réglementations nationales: ce sont autant de sujets qui se retrouvent au cœur des débats entre les industriels de la high-tech, les experts et les délégations gouvernementales de la 53e édition du Forum économique mondial.

Le marché mondial du numérique doit et peut se structurer autour de valeurs communes, martèlent les représentants européens aux porte-parole des géants du web et des réseaux sociaux présents à Davos, précise François Barrault, président du DigiWorld Institute, un cercle de réflexion européen sur le numérique: « Tout le monde devrait pouvoir, comme pour l’eau, le gaz et l’électricité accéder à la technologie. Mais ce qui change véritablement aujourd’hui avec les dernières avancées dans le domaine du numérique est une vitesse de traitement et de communication de l’information démultipliée. Et l’on assiste à une révolution industrielle sans précédent dont tout le monde va pouvoir bientôt bénéficier avec la couverture globale de l’Internet sur la planète. »

Le développement de ces technologies nécessite la coopération de tous

Pour les entreprises européennes, en revanche, cette révolution verra plutôt le jour dans deux ou trois ans avec des réseaux télécoms utilisant des fréquences millimétriques qui offriront alors encore plus de débits et des temps de latence divisés par cent par rapport à ce qui existe actuellement, rappelle le président du DigiWorld Institute. Ces connexions ultrarapides et à larges bandes permettront de faire fonctionner les usines en automatique 24 heures sur 24 ou intervenir sur les systèmes de sécurité des centrales nucléaires en quasi-temps réel, par exemple.

Mais développer et intégrer ces technologies nécessite la coopération de tous dans un monde fragmenté: « C’est-à-dire que tout le monde puisse se parler, échanger des idées et soit conscient que l’on ne peut plus vivre aujourd’hui chacun pour soi dans sa tour d’ivoire, sans se préoccuper de ce que feraient ses voisins. Et à ce titre, il est très intéressant de constater comment les nouvelles générations se comportent en tant que citoyens du monde grâce au numérique, en cassant, au passage, les codes sociétaux qui ont été imaginés jusqu’à présent », estime François Barrault.

La concurrence face au déploiement des réseaux de la 5G

L’Europe semble prendre du retard sur le déploiement des réseaux de la 5G, face à des concurrents américains et asiatiques qui investissent massivement dans ce domaine. La 5G, considérée pourtant comme un catalyseur économique majeur, peine à décoller dans plusieurs pays d’Europe. Notamment en France, qui espère pourtant avec cette cinquième génération faire fonctionner des robots industriels pilotés à distance, des usines automatiques en réseau, des services de maintenance et de logistique dans les ports maritimes, les gares ou encore les aéroports.

Les analystes du DigiWorld Institute prévoient que le volume moyen de données mobiles sur les réseaux 5G dans le monde devrait croître d’ici à 2030 d’environ 55%, obligeant ainsi les opérateurs européens à maintenir un haut niveau d’investissement pour offrir un service de qualité.

L’autre sujet de préoccupation dans le domaine numérique des décideurs européens à Davos est de constater que les intérêts privés des grandes firmes de la tech se substituent toujours plus aux prérogatives des États, dans les secteurs de l’éducation, la santé, ou de la communication.

►À lire aussi : À Davos, l'ONG Oxfam alerte sur la concentration toujours plus importante des richesses

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne