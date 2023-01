Microsoft partenaire officiel et majoritaire d'OpenAI, la société créatrice de ChatGPT

C'est chose faite : Microsoft se rapproche irrésistiblement d'OpenAI, la société créatrice de ChatGPT. L'intelligence artificielle fait vaciller l'équilibre des mastodontes de la tech et c'est Microsoft qui, en élargissant son partenariat avec le créateur de ChatGPT pour « plusieurs milliards » de dollars, semble prendre la tête de la course aux nouvelles technologies.

Début janvier, le Wall Street Journal avait indiqué qu'OpenAI, la société créatrice de ChatGPT, était en pourparlers pour céder une partie de son capital sur la base d'une valorisation de plusieurs milliards de dollars à Microsoft. Les détails financiers n'ont pas encore été dévoilés, mais le rapprochement est acté entre les deux sociétés.

Selon le site spécialisé Semafor, les conditions de financement prévoient que Microsoft obtienne 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à la récupération de son investissement initial, une fois que la société aura trouvé comment rentabiliser ChatGPT - Il est estimé qu’OpenAI perd 100 000 dollars par jour, ou environ 3 millions par mois en offrant son outil de conversation avec une intelligence artificielle au grand public. L'accord entre OpenAI et Microsoft a été rondement négocié selon certains. PDG depuis 2014, Satya Nadella compte faire évoluer Microsoft grâce à cette acquisition d’OpenAI, fondé par le milliardaire Elon Musk (qui s’en est retiré depuis) et l'investisseur Sam Altman. À titre de comparaison, Google avait racheté DeepMind en 2014 pour plus de 600 millions de dollars, avec les résultats qu’on connaît dans l’évolution du moteur de recherches et de ses applications annexes.

In this next phase of our partnership with @OpenAI, we will deliver the best AI infrastructure, models, and toolchain for customers to safely and responsibly build and run their applications on Azure. https://t.co/hX48N3vPv8 — Satya Nadella (@satyanadella) January 23, 2023

Créer des images à partir d'une phrase

Microsoft avait déjà engagé un milliard en 2019 pour permettre le bon fonctionnement OpenAI et trois ans plus tard, la société a lancé d'impressionnants outils : Codex est une IA capable de traduire le langage naturel en code informatique ; DALL-E 2 permet de créer des images à partir d'une phrase donnée par l'utilisateur, ChatGPT est la révélation de la fin d’année 2022, il s’agit d’un outil de conversation capable de répondre à une immense variété de questions, de corriger du code ou encore de rédiger des textes entiers “à la manière de” -explications ici-... et c’est encore plus récemment que Vall-E propose à partir de quelques secondes de sons d’imiter n’importe quel style de voix. Les retombées dans le domaine public des capacités en intelligence artificielle ne semblent jamais devoir s’arrêter.

Surprised there isn't more chatter around VALL-E



This new model by @Microsoft can generate speech in any voice after only hearing a 3s sample of that voice 🤯



Demo → https://t.co/GgFO6kWKha pic.twitter.com/JY88vf4lYc — Steven Tey (@steventey) January 9, 2023

« ​​​​​L'intelligence artificielle va réinventer tout ce que vous faites avec Windows »

Car investir dans l'intelligence artificielle, c'est un pari sur l’avenir et c’est aussi le moyen de rendre les outils actuels plus performants, plus “intelligents”. ChatGPT est déjà une révolution et un succès auprès du public, mais son fonctionnement reste encore malgré tout très confidentiel, voire réservé aux initiés. Microsoft va profiter des capacités de cette machine intelligente pour améliorer l’expérience utilisateur des clients de ses logiciels et rendre “tout public” les capacités de cette IA (intelligence artificielle). Durant le CES 2023 à Las Vegas, Panos Panay en charge du département Windows chez Microsoft affirmait : « L'intelligence artificielle va réinventer tout ce que vous faites avec Windows. » Ainsi, quoi de mieux qu’un ChatGPT pour vous aider à rédiger sur Word, corriger vos fautes de syntaxe ou d’orthographe ? Votre messagerie Outlook deviendra “intelligente” quand elle vous permettra de pré-remplir vos messages, ou quand elle anticipera ce que vous allez envoyer à vos correspondants (comme Gmail le fait déjà remarquablement bien). Pour Microsoft, cette acquisition, c’est le moyen de faire évoluer, voire réinventer, tout un ensemble de logiciels parfois datés. Certains ont souri devant ce retour de Microsoft à l'image vieillotte : serait-ce le retour de Clippy en plus perspicace ? Les tableaux Excel seront-ils moins intimidants ?

Microsoft investing in open ai to bring clippy back. pic.twitter.com/8z8mPjclE8 — Tuna Toksoz (@tehlike) January 10, 2023

Dès mars 2023, ChatGPT sera intégré au moteur de recherche de Microsoft : Bing. Et là aussi, c'est d’ores et déjà un coup de fouet technique au moteur de recherche Google qui devra riposter. Selon le New York Times, depuis l’arrivée de ChatGPT un code rouge, signe d’alerte maximum, a été activé chez les développeurs de Google. Le rapport de forces entre les géants de la tech pourrait changer.

Microsoft is 48 years old and is arguably the most well positioned company in big tech for the next decade:



- Most diversified revenue stream

- Azure is clear #2 in cloud market

- In talks to acquire 49% of OpenAI and adding AI to multiple products



Super impressive. pic.twitter.com/jDxTuRz2Oo — Peter Yang (@petergyang) January 10, 2023

Car plutôt qu’un moteur de recherche froid qui référence des liens ou du contenu, ce serait un dialogue et des suggestions appropriées, avec des phrases complètes qui citent la source de la réponse, qu'on obtiendrait en réponse. Pour les optimistes, ce serait également un bon moyen de sortir de la spirale des fake news et autres trolls. Ou tout simplement moins perdre de temps sur la Toile...

« S'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable pour le bien de tous »

L'outil de conversation ChatGPT nous a répondu ainsi sur ce dernier point optimiste et éthique : « L'éthique de l'IA est un sous-domaine de l'éthique qui se concentre sur les questions éthiques soulevées par l'IA et les systèmes automatisés. Il examine les conséquences de l'IA sur les individus et les sociétés et s'efforce de développer des principes pour guider la conception, le développement et l'utilisation de l'IA. Les questions éthiques courantes dans l'éthique de l'IA incluent la responsabilité en cas de dommage causé par des systèmes automatisés, la transparence et la traçabilité des décisions automatisées, et les risques de discrimination et de désinformation.

Il est important de continuer à explorer les questions éthiques liées à l'IA, car elle a une incidence sur notre vie quotidienne et nos sociétés, et pourrait en avoir encore plus dans l'avenir, il est donc important de s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable pour le bien de tous. »

On a envie de lui faire confiance…

Bonjour

Bonjour ! Comment puis-je vous aider aujourd'hui?

Qu'est ce que l'optimisme ?

L'optimisme est l'attitude mentale consistant à s'attendre à ce que les choses tournent bien dans l'avenir. Les personnes optimistes ont tendance à voir les événements de manière positive... pic.twitter.com/UisqBvkRFk — Thomas Bourdeau (@tbourdeau) January 11, 2023

