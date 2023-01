En Californie, le secteur de la tech licencie lourdement. Crise en vue?

Plus de 220 000 employés du secteur des nouvelles technologies aux Etats-Unis ont été licenciés depuis 2022. Un secteur qui doute et semble vaciller au moment où l’inflation et la hausse des taux d’intérêts pèsent lourdement dans la balance économique. Stratégiquement, c’est aussi l’arrivée pour le grand public de l'intelligence artificielle ChatGPT qui sème le doute chez les traditionnels géants de la tech.

Publicité Lire la suite

12 000 licenciements chez Alphabet (Google), 11 000 chez Meta (Facebook, Instagram), 10 000 pour Microsoft, 18 000 pour Amazon, 8 000 chez Salesforce, 4 000 chez Cisco, 3 700 à Twitter … L’addition est salée dans le secteur de la tech en Californie (et dans le monde aussi, le suédois Spotify se sépare de 6% de sa masse salariale, 600 personnes). Pour Google, ce sera plus de 6% des effectifs : « Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaires », a indiqué Sundar Pichai, patron d'Alphabet. « Les piliers de la tech ont embauché à un rythme qui était insoutenable et la dégradation de l'environnement macroéconomique les force désormais à licencier », a commenté un expert.

Le secteur de la tech renvoie un cruel reflet

Des licenciements particulièrement violents pour les employés qui, pour certains, venaient le matin à l’entrée du bâtiment new-yorkais de la firme tester leur badge pour découvrir s’ils étaient encore employés dans l’entreprise. Sur une page Linkedin, les licenciés racontent les conditions de leur départ et le choc vécu dans leur parcours professionnel. Certaines femmes l’ont appris étant enceinte ou jeune mère, d’autres sont arrivés depuis à peine un an de l’étranger pour travailler chez Google et se retrouvent dans une situation critique…

Des salariés de plus 20 ans l’ont appris par email ou devant la porte fermée d’Alphabet, d’autres tout simplement chez eux via leurs objets connectés qui fonctionnaient différemment ce jour-là. Ce secteur de la tech qui encourage chacun à exposer sa vie via le miroir des réseaux sociaux renvoie un cruel reflet ces derniers jours.

It's hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs — Jeremy Joslin (@jcj) January 20, 2023

En France, comme en Allemagne, la législation est différente et les retombées des licenciements seront plus tardives. Le stress demeure malgré tout. Aux Etats-Unis, les employés licenciés toucheront au moins seize semaines de salaire, leurs bonus au titre de 2022, leurs congés payés ainsi que six mois de couverture santé. Les salariés étrangers installés aux Etats-Unis pourront aussi bénéficier d'une aide dans leurs démarches juridiques s'ils souhaitent rester sur le sol américain. Wall Street a accueilli positivement l'annonce de ces suppressions d'emplois.

Gâchis stratégique pour les GAFA

A la compassion de la perte d’un emploi, il est surprenant d’observer des commentaires négatifs, voire un certain dénigrement sur les réseaux sociaux, concernant l’attitude de ces géants. Et quand on demande à certaines personnalités de la Silicon Valley leur ressenti, c’est un ressentiment qui s’exprime en comparant ces dernières années à du gâchis stratégique pour les GAFA. L’arrivée tonitruante de ChatGPT qui a coûté « à peine » un milliard fait très mal au moteur de recherche qui semble ne pas avoir anticipé grand chose. Le Chinois TikTok pérore devant le moribond YouTube, même constat chez Meta (Facebook et Instagram) à bout de souffle.

Alors le hashtag #googlelayoffs est souvent doublé d’autres plus agressifs sur les conditions de travail (délirantes chez les grands de la tech) et sur la stratégie à long terme. Ce qui fait dire par le fondateur d’OpenAI Sam Altman : « Je ne suis pas censé faire le malin en ce moment... », mais OPenAI vaut plusieurs milliards de dollars (certains disent 20 milliards) avec 375 employés. Une situation jamais vue dans ce secteur, et si on avait des doutes sur le buzz ChatGPT, ils sont balayés par la loi du marché.

i know im not supposed to brag about openai, but the talent density at this scale (375 people) is 🤯 and i dont think has happened in the tech industry in recent memory — Sam Altman (@sama) January 23, 2023

Près de 220 000 salariés du secteur ont perdu leur emploi

De plus, le secteur de la tech fait face à une période difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements. Selon Naveen Sarma de la société de notation S&P Global Ratings, les groupes technologiques doivent accepter « que leur croissance ne sera pas aussi rapide ou qu'ils n'investiront pas autant dans de nouveaux produits et services qu'ils le pensaient ». Dans ce contexte, les annonceurs sont plus réticents à engager des dépenses publicitaires, qui représentent une partie importante du chiffre d'affaires d'entreprises comme Google, Facebook ou Twitter. Selon le site spécialisé Layoffs.fyi, près de 220 000 salariés du secteur ont perdu leur emploi aux Etats-Unis depuis début 2022. « Minuit a sonné pour l'hypercroissance alors que les entreprises technologiques ont dépensé de l'argent comme les stars de rock dans les années 1980 », souligne un analyste.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne