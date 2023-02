Le Salon mondial du mobile à Barcelone marqué par le retour des géants chinois

Après trois ans de restrictions liées au Covid-19, les professionnels des télécoms se retrouvent lundi à Barcelone pour un Salon mondial du mobile (MWC) grand format, marqué par le retour des géants chinois AFP - JOSEP LAGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis ce lundi 27 février et jusqu'à jeudi 2 mars se tient à Barcelone le Salon mondial de la téléphonie mobile. Cet événement réunit chaque année les plus grandes compagnies de la tech et cette édition marque le retour des géants chinois