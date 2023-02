L’agriculture et l’alimentation de demain se financent sur le web

Ces dernières années, des plateformes de financement participatif réservées au monde agricole ont fait leurs apparitions sur la toile française. Leur objectif : recréer du lien entre le monde agricole et l'ensemble de la société pour que chacun puisse contribuer à la transition agroécologique.

Publicité Lire la suite

La plateforme Miimosa propose aux citoyens et aux entreprises de financer des projets d’agriculture et d’alimentations durables sur le modèle du don. Lancée courant 2015, plus de 6 500 projets ont déjà été financés en huit ans, 100 millions d’euros ont été récoltés et 21 000 emplois créés ou préservés.

La plateforme permet de financer des innovations et des projets qui accompagnent la transition climatique ou capable de lutter contre la sécheresse, un des sujets marquant des préoccupations qui s’expriment au Salon International de l’Agriculture de Paris. « Les gens sont prêts à donner un peu d'argent pour soutenir des projets qui ont du sens à leurs yeux », assure Florian Breton, fondateur et dirigeant de Miimosa, une plateforme de référence à la fois en France, en Europe et au niveau mondial, pionnière dans le domaine du financement participatif dédié à la transition agricole et alimentaire.

#PROJETDUJOUR

🍇Mathias est un passionné par le vin nature, c’est pourquoi en 2018 il se lance en tant que vigneron et réalise son rêve. Son objectif est de créer un domaine de 2,5 hectare cultivés en bio et vinifier le raisin sur place en vin nature. https://t.co/R4EmV3KRXc pic.twitter.com/YiHHhTH3Df — MiiMOSA (@MiiMOSA_fr) August 12, 2022

Contribuer autrement au monde de demain

« Aujourd’hui, il existe une dizaine de plateformes de ce type dans le monde, car finalement l’agriculture est au cœur de tous les grands enjeux du 21e siècle tant sur le plan climatique que sociétal, environnemental ou encore énergétique. Notre plateforme a fait des petits aux États-Unis, en Afrique, en Europe du Nord, et dans les pays de l’Est. Nous faisons appel également à l’épargne citoyenne pour financer des innovations qui répondent au dérèglement climatique et participe à la préservation des ressources en eau », explique le fondateur de la plateforme Miimosa.

L'autre problématique à laquelle tentent de répondre ces plateformes de financement participatif, est d’inciter les nouvelles générations d’agriculteurs à s’engager dans la transition écologique. La plateforme Fermes En Vie (FEVE) met en ligne des propositions de fermage à tous les porteurs de projets agroécologiques, à l’aide d’une épargne 100% citoyenne, nous précise Simon Bestel cofondateur de FEVE. « Les particuliers vont pouvoir investir dans une foncière qui va acquérir les fermes et les mettre à disposition des porteurs de projets. Ces financiers solidaires ont différents profils. Certains investissent 500 euros et sont plus proches du don, d’autres sont très fortunés. Entre les deux, nous trouvons des personnes qui financent ces fermages sur notre plateforme Web à hauteur de 10 ou 20 000 euros leur permettant d’obtenir une optimisation fiscale avec une réduction d’impôts avec cette foncière solidaire.

Faciliter l'installation de jeunes agriculteurs

L'aventure en est à ses débuts et se limite à certains territoires français, mais l'objectif est d’acquérir une dimension nationale. « Nous constatons que la problématique de l’installation des jeunes agriculteurs est la même en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou encore en Asie. Cela dénote une tendance de fond : celle de vouloir s’engager vers une agriculture plus vertueuse, qui serait par exemple plus économe en intrants, durable et écoresponsable. Le mouvement semble désormais mondial ». Dans les dix ans à venir, près de la moitié des agriculteurs en France partiront à la retraite. FEVE loue ces fermes avec une option d’achat au bout de sept ans d’exploitation aux jeunes agriculteurs. Chaque projet financé doit cependant respecter une charte agroécologique pour développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du vivant.

► À écouter aussi : Lutte contre l’insécurité alimentaire: quels modèles agricoles adopter ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne